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Yaya geçidinde küçük çocuğa çarpıp kaçtı, polis yakaladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan hafif ticari araç, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Zühre Deniz A.'ya çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

IHA4 Kasım 2024 Pazartesi 19:00 - Güncelleme:
Yaya geçidinde küçük çocuğa çarpıp kaçtı, polis yakaladı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan 11 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Ağır yaralan çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan T.D. idaresindeki 54 HK 322 plakalı Ford marka hafif ticari araç, Adnan Menderes Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Zühre Deniz A.'ya (11) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk refüje düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çocuk ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında bölgeden kaçan sürücü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek istediği esnada hafif ticari aracın çarpması ile kız çocuğunun metrelerce savrulması ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

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