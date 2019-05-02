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Yaya geçidini kullanan engelliye otomobil çarptı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında tekerlekli sandalyesi ile yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan engelli bir kişi yaralandı. Yaşanan kazanı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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2019’un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edildiği Türkiye’de sürücülerin yaya geçitlerindeki kurallara riayet etmediğinin son örneği Karabük’te yaşandı. Karabük’ün Zonguldak caddesi üzerinde bulunan yaya geçidini kullanarak tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan engelli Mustafa Koraman’a (46) hızla gelen Murat Gül idaresindeki 34 HG 6642 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etsiyle yola savrulan Koraman'ın yardımına önce çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan engelli Murat Gül’ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 
‘KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA’
 
Öte yandan, yaşanan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Koraman'a bir başka yaya da yardımcı olarak gelen araca yavaşlaması yönünde uyarıda bulunuyor. Hızla gelen araç karşısında Koraman'a yardımcı olan yaya kendini son anda aracın altında kalmaktan kurtarırken, engelli yaya ise otomobilin çarpması sonrası tekerlekli sandalyesinden fırlayarak yola savruldu.
 
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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