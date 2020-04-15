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Yayaya çarpıp 100 metre sürükledi! Her yerde aranıyor

Antalya'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Metin Yüksel'e (42) aracıyla hızla gelen sürücü çarptı. Aracın altında kalıp, 100 metre sürüklenen Yüksel, yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kaçan sürücünün belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA15 Nisan 2020 Çarşamba 10:13 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 10:13
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Kaza, saat 02.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'nde meydana geldi. Metin Yüksel, evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada caddede hızla gelen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, Yüksel'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle durdurulamayan aracın altında Yüksel, 100 metre sürüklendi. Kaza sırasında Yüksel'in ayakkabıları da ayaklarından çıktı. Sürücü, kaza sonrası kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yol üzerinde hareketsiz yatan Metin Yüksel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de yolu trafiğe kapatarak, olay yeri incelemesinde bulundu. Kaçan sürücü ile aracının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Metin Yüksel'in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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