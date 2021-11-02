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Yayını silmek zorunda kaldı... İmamoğlu dalga konusu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Metro'da internet tanıtımı yaparken internet çekmeyince canlı yayın yapamadı. Tanıtım için atılan tweet ise kısa sürede hemen silindi.

AA2 Kasım 2021 Salı 23:17 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 23:24
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İmamoğlu, Almanya'ya iş gücü göçünün 60. yılı kapsamında Ergun Çağatay'ın fotoğraflarıyla hazırlanan Taksim Sanat Galerisindeki serginin açılışının ardından Metro İstanbul'un Yenikapı-Hacıosman Hattı'na bindi.

Taksim istasyonundayken sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ''Artık metroda internet var'' başlığıyla canlı yayın başlatan İmamoğlu'nun konuştuğu sırada internet bağlantısı kesildi.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından yapılan canlı yayın paylaşımı silindi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim'den itibaren metroda internet hizmetini başlatmıştı.

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