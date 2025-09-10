İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,286
  • EURO
    48,3324
  • ALTIN
    4840.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yayınladıkları video ile yakayı ele verdiler! Narkotik suçüstü yakaladı
Güncel

Yayınladıkları video ile yakayı ele verdiler! Narkotik suçüstü yakaladı

Adana'da sosyal medyada paylaşılan bir videoda uyuşturucu ticaretini anlatan şüpheli, arkadaşıyla birlikte narkotik ekipleri tarafından suçüstü yakalanıp tutuklandı.

IHA10 Eylül 2025 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
Yayınladıkları video ile yakayı ele verdiler! Narkotik suçüstü yakaladı
ABONE OL

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçti.

Söz konusu videoda, uyuşturucu satıcılarının 'torbacı' olarak bilinen çalışma yöntemlerini anlatan V.G. (31), "Şimdi ateş buz diye bir madde çıkmış. Bu mahallede kabul edilmez, bulamazsın. Burada esrar, kokain ve uyuşturucu hap satılır. Kokainin kilosunu 2 milyon liraya aldıysan, 5 milyon lira yapıyorsun. Böyle kolay paralar var" sözleriyle uyuşturucu ticaretini adeta tarif etti.

Ekipler, görüntüler üzerine başlattıkları çalışmada şüphelinin kimliğini ve adresini kısa sürede tespit etti. Narkotik polisleri, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek şüpheli V.G. ile yanındaki arkadaşı R.Y.'yi (21) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 4 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ve 3 gram kokain ele geçirildi. Emniyette sorgulanan V.G. ile R.Y., ifadelerinde birbirlerini suçladı.

Elde edilen deliller doğrultusunda adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.