İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2021 Cuma / 27 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6386
  • EURO
    10,1692
  • ALTIN
    489.978
  • BIST100
    1434.76
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yaylada mahsur kalan 2 Kovid-19 temaslısı için ambulans helikopter havalandı
Güncel

Yaylada mahsur kalan 2 Kovid-19 temaslısı için ambulans helikopter havalandı

Antalya'da rahatsızlandıkları yaylada mahsur kalan 2 kişi, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. AKUT Kaş-Kalkan ekip lideri Bircan Tolunay, ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya devam edeceklerini belirtti.

AA6 Ağustos 2021 Cuma 12:03 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 12:03
ABONE OL

Kaş ilçesi Doğantaş Mahallesi Kızılçukur mevkisinde rahatsızlanan 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri harekete geçti.

Şüphelilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslı olduğunun öğrenilmesi üzerine ekipler, koruyucu elbiseler ve maskeyle bölgeye gitti.

Ekipler, rahatsızlanan kişileri sedyeye alarak helikopterin ineceği bölgeye kadar taşıdı. Rahatsızlanan 2 kişi, buraya gelen hava ambulansıyla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AKUT Kaş-Kalkan ekip lideri Bircan Tolunay, 5 gönüllüyle operasyonu başarılı şekilde tamamladıklarını söyledi.

Tolunay, ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya devam edeceklerini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.