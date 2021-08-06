Yaylada mahsur kalan 2 Kovid-19 temaslısı için ambulans helikopter havalandı

Kaş ilçesi Doğantaş Mahallesi Kızılçukur mevkisinde rahatsızlanan 2 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri harekete geçti.
Şüphelilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslı olduğunun öğrenilmesi üzerine ekipler, koruyucu elbiseler ve maskeyle bölgeye gitti.
Ekipler, rahatsızlanan kişileri sedyeye alarak helikopterin ineceği bölgeye kadar taşıdı. Rahatsızlanan 2 kişi, buraya gelen hava ambulansıyla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AKUT Kaş-Kalkan ekip lideri Bircan Tolunay, 5 gönüllüyle operasyonu başarılı şekilde tamamladıklarını söyledi.
Tolunay, ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya devam edeceklerini belirtti.