Yaz Neşesi Şenliği, Eyüpsultan'daki imam hatipleri buluşturdu

Eyüpsultan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği (ESÖNDER) Spor Komisyonu'nun "Okuluma Ara, Yaza Merhaba" temasıyla Osmanlıpark'ta düzenlediği programa ilçedeki 7 İmam Hatip Ortaokul ve Lisesinden öğrenciler katıldı.

ESÖNDER Başkanı Ahmet Soytürk, "Okulların son günlerinde sınavların da bitmesiyle çocuklar vakit geçirecek etkinlikler talep ediyor. Biz de bunu fırsat bilerek güzel bir program hazırladık. İmam Hatipli gençler arasında muhabbetin artması çok önemli, bunun için de farklı okullardaki öğrencilerin bir araya gelmesi çok etkili. Karne öncesi iyi vakit geçirdiklerini görmek bizi memnun etti. Bütün çocuklarımıza yaz tatilinde dinlenmelerini ve vakitlerini iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Biz de İmam Hatiplilere destek olmayı hedefleyen bir dernek olarak, çocuklarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk." Dedi.

Öğretmen ve velilerin de çocukları yalnız bırakmadığı çok özel günde Mas Güreşi, Çuval Yarışı, Yüz Boyama, Külahtan Top Devirme, Survivor Parkuru, Badminton, Ayak Tenisi ve Balon Patlatma gibi etkinlikler düzenlendi.

İmam Hatipli gençlerin gönlünce eğlendiği şenliğe katılanlar, programı hem İmam Hatip şuurunun vurgulanması hem de sıcak yaz günlerinde hoşça vakit geçirilmesi bakımından faydalı bulduklarını ifade etti.