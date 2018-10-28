Yaz tatili kısalabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında Eğitim Vizyonu’yla ilgili açıklamalarda bulundu. Sertifikasyon sistemleri, lisansüstü, mesleki eğitim kursları gibi ülke ölçeğinde 4 yıl içinde bütün yabancı dil öğretmenlerinin belirli bir niteliksel standarda gelmesi konusunda projelerinin bulunduğunu bildiren Bakan Selçuk, Türkiye’de algısal olarak sık sık değişiklikler yapıldığını bu nedenle çocukların huzursuz olduğuna dikkat çekti.

TAM İNSAN YETİŞMELİ

Bakan Selçuk, eğitimde tümüyle sancısız bir değişim öngördüklerini vurgulayarak “İstiyoruz ki önümüzdeki üç yıl içerisinde neyin hangi aşamada olacağı belli olsun. Biz yarım insan yetiştirmeyelim, tam insan olsun” dedi. Bakan Selçuk, Türkiye’deki yaz tatilinin diğer ülkelere göre uzun olduğunu belirterek bu sürenin değişebileceğini söyledi. Bakan Selçuk, “Avrupa ortalaması 220 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Şu anda iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 220 gün olabilir” diye konuştu.

SINAV BİR ARAÇTIR

Temel hedeflerinin okullar arasındaki farkların azaltılması olduğunu da dile getiren Bakan Selçuk, “Meseleye sınav olarak bakmıyoruz. Sınav bir araçtır ama zaman içinde amaçlaşmış. Okullar arasındaki farklar azaldığında, merkezi sınava ihtiyaç da azalacak” açıklamasında bulundu.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Bakan Selçuk, yabancı dil eğitimiyle ilgili ise “Kısa sürede bir çözümümüz yok ama iki-üç senede varmak istediğimiz bir yer var. Yabancı dil meselesi sadece bir müfredat meselesi değil. Bizim çocukları alsak Hollanda’ya, Fransa’ya götürsek yabancı dil öğrenirler mi öğrenirler. Çocuklarda sıkıntı yok demek. Sistemde bir sıkıntı var. Ülke ölçeğinde 4 yıl içinde bütün yabancı dil öğretmenlerinin belli bir standarda gelmesi konusunda bir proje var” açıklamasında bulundu.

KARAR NİSAN’DA VERİLDİ

Danıştay’ın “Öğrenci Andı” kararına ilişkin ise Bakan Selçuk şu değerlendirmede bulundu: “Bu karar, 5 yıldır beklemede ama bu hafta çıkıyor. Nisan 2018’de karar verilmiş ama kaç ay geçmiş aradan, Vizyon’un olduğu hafta karar tebliğ ediliyor.”

ÜNİVERSİTE YERİNE SERTİFİKA

Bakan Selçuk, Türkiye’de mesleki eğitim ile iktisadi hayatın örtüşmediğine de değindi. “Sınav sisteminin baskısıyla herkes üniversiteye girmek istiyor. Dünyada bu böyle değildir” diyen Bakan Selçuk, “Herkesin üniversiteye gittiği bir yerde siz istihdamı sağlayamazsınız. ABD’de bile üniversite demode olan fikre dönüşüyor. Bir takım uygulamalar var. Diyor ki ben 4-5 sene üniversitede okuyacağıma tam da işim için önemli olan birkaç sertifakayı aldığımda daha başarılı olurum diyor.

9. SINIFTA SİGORTA

Biz de bunu yapabiliriz. Özel sektör ve üniversitelerle birleşerek farklı sertifika programları olabilir. Doğrudan doğruya çocuğun işbaşı üretime geçmesi lazım, oradan para kazanması lazım. Çocukların sigorta primlerinin 9’uncu sınıftan itibaren ödenmesi düşünülüyor. Öğrenciyi okul dışına da çıkarmak gerekir, sanayiyi görmesi lazım. Okulun sadece santral görevi görmesi gerekir. Mesela turizm sektöründe, çocuğun yabancı dile maruz kalma olasılığı çok yüksek. Nisanda okul sezonu başlasın mesela. Bunu çalışmaya başladık” ifadelerini kullandı.

59 İLDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ HAZIR

Milli Eğitim Bakanlığınca, ülke çapındaki ulusal izleme ve değerlendirme araştırmalarının yanı sıra PISA ve TIMSS gibi uluslararası izleme ve değerlendirme çalışmalarının koordinasyonunda da aktif kullanılmak üzere 81 ilde Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri kuruluyor. Merkezlerin kurulumunu 59 ilde tamamlayan Bakanlık, aralık ayı itibarıyla bu alandaki tüm çalışmalarını bitirmiş olacak. “2023 Eğitim Vizyonu”nda özel bir önemin verildiği bu merkezlerin, ölçme ve değerlendirmeye yönelik yeni yaklaşımların uygulanmasında büyük avantaj sağlayacağı değerlendiriliyor.