24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Yazar Peren Birsaygılı Mut, 'Bugün Filistin halkının başına silah dayayan güçler, 100 yıl önce Maraş'ta, Antep'te ve Erzurum'da senin büyük dedenin başına silah dayayanlarla aynı. Aynı güçler, 100 yıl önce bizim topraklarımızı işgal ettiler.' dedi.

'Bugün Filistin halkının başına silah dayayan güçler, 100 yıl önce Maraş'ta, Antep'te ve Erzurum'da senin büyük dedenin başına silah dayayanlarla aynı. Aynı güçler, 100 yıl önce bizim topraklarımızı işgal ettiler.'

'Ben insanlara şunu söylemek istiyorum; Bugün Filistin halkının başına silah dayayan güçler, 100 yıl önce Maraş'ta, Antep'te ve Erzurum'da senin büyük dedenin başına silah dayayanlarla aynı. Aynı güçler, 100 yıl önce bizim topraklarımızı işgal ettiler.Artık kimin dost kimin düşman olduğunu artık görmeleri gerekiyor. İngiliz'in, Yunan'ın ya da Fransız'ın yanında mısınız? İngilizler 100 sene önce ne yaptı? Sizin Çanakkale'de binlerce evladınızı şehit etti. Kutulamere'de binlerce evladınızı şehit etti. Bizim Mehmetçiğimizi şehit etti. Bunun ayrımında özellikle gençliğimizin olması çok önemli. Bir şey söylüyorlar, ne söylediklerinin kendileri de farkında değiller. Biz aynı ortak haysiyet mücadelesinin içinden geçtik. Bugün Filistin halkının yanında olmak. Siyonizm aleyhine ne kadar yazıp çizersek, Fahrettin Paşa'nın Medine'yi korumak için çekirge yiyerek ayakta tuttuğu askerlerinin intikamını almış oluruz Biz bir yandan sadece onlara değil, kendi tarihimize, kendi haysiyetimize sahip çıkıyoruz.'

'Baktığımızda, dünya tarihinde düşmanı iyi tanımadan kazanılmış hiçbir zafer yoktur.'

'Aslında biz düşmanımızı yeterince tanımıyoruz. Siyonizmi ülkemizde;

Theodor Herz diye bir adam ortaya çıkıyor, siyasi siyonizm diye bir şey kuruyor, İsviçre'nin Bazel şehrinde 1897 senesinde bir kongre topluyor ve bundan sonra siyasi siyonizm ortaya çıkıyor diye tarif ediliyor. Abdülhamid Han'dan toprak istiyorlar. Abdülhamid Han onların bu teklifini geri çeviriyor. 1948'de İsrail'i kuruyorlar diye biz anlatıyoruz ama siyonizm bundan aslında çok daha fazlası. 1948 yılında İsrail kurulduğu zaman bu siyasetin başarısı değildi. Yahudilerin, Siyonistlerin kültürü ve sanatının bir başarısıydı aslında. Çünkü Siyonizm ortaya çıkmadan çok daha öncesinde o dönemin Batı Edebiyatı'nda, özellikle İngiliz, Fransız, Alman Edebiyatı'nda, romanlarında, öykülerinde ve şiirlerinde görmeye başlıyoruz o yıllardan itibaren. Bu anlamda o siyonist edebiyat, siyonist kültür dediğimiz şey o ideolojinin hem kurumsallaşmasını sağlıyor, bayraktarlığını yapıyor ve bir devlet haline gelmesine de çok büyük bir katkıda bulunuyor. Bu yüzden çok daha eskiden itibaren almamız gerekiyor siyonizmi. Baktığımız zaman hiçbir zaman dünya tarihinde düşmanı iyi tanımadan kazanılmış bir zafer yok. Birincisi, maalesef çok çalışkanlar. Özellikle edebiyat, kültür, sanat anlamında düşüncelerini güçlendirmek için dergiler çıkarıyorlar, gazeteler çıkarıyorlar. Birbirlerine çok bağlılar. Maalesef bazen çok sudan sepetlerden birbirimize küsebiliyoruz. İnsanlar birbirini görünce bazen suratını çevirebiliyor ama karşımızda o düşman dediğimiz şey gerçekten çelik gibi bir birlik içinde. Biz birbirimize trip atarken onlar Filistin halkına füze atıyorlar.'