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Yazar Serdar Turgut: Biz S-400'leri almaktan vazgeçsek dahi F-35'i vermemeye çalışacaklar

Yazar Serdar Turgut, ABD'nin F-35 tehdidini köşesine taşıdı. S-400'ün sadece bir bahane olduğunu belirten Turgut, yazısında Türkiye ilgili alınan kararlarda senaryosunu İsrail'in yazdığı bir tiyatronun oynandığına dikkat çekti.

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Serdar Turgut, Habertürk'te "S-400'den vazgeçsek dahi F-35'i vermemeye çalışacaklar, nedenini açıklayayım isterseniz" başlığıyla yayımlanan yazısına "Türkiye ile ilgili kararların alındığı Washington birimlerinde ve yönetimde adeta bir tiyatro oynanıyor" ifadesiyle başladı.
 
Turgut şöyle devam etti:
 
Oyuncuları Amerikalı bu tiyatronun ama senaryoyu yazan ve yönetmeni İsrail.
 
Oyuncular iş Türkiye’ye gelince kendilerine verilen senaryodaki cümleleri ezberden okuyorlar.
 
'S-400 füzelerini alırsanız bunlar F-35'ler ile bir arada olamazlar, uçakların korunması delinmiş olur ve bu da ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına karşıdır. Bu yüzden S-400 alındığı taktirde, bizden F-35’leri almanız mümkün değil hatta ilave olarak size karşı bazı yaptırımlar da uygularız' deyip duruyorlar aylardır.
 
Tiyatro güzel ama oyuncuları dahi sıkmaya başladı.
 
Çünkü dediklerinin yalan olduğunu onlar da iyi biliyorlar.
 
VENJELİST NEO-CON'LAR
 
Oysa gerçekler şöyle:
 
S-400 sadece bir bahane.
 
Amerikan yönetimini İsrail her zamankinden çok daha güçlü bir şekilde yönlendiriyor.
 
Çünkü bugüne kar buradaki evanjelist Neo-Con'lar hiç bu kadar etkin bir şekilde yönetime hakim olmamışlardı.
 
TÜRKİYE'YE DÜŞMANLAR
 
Aralarında Washington’un Türkiye’ye en düşman isimlerinin de bulunduğu bu grup koşulsuz olarak İsrail'e ve onun çıkarlarına bağlı.
 
Yönetim İsrail ve Suudi Arabistan işbirliği ile bölgede kurulmasına çalışılacak yeni düzenin planını Jared Kushner’e yazdırdı.
 
O plan öyle adaletsiz ve haksızlıklarla dolu ki tepki olur diye açıklanması sürekli erteleniyor.
 
İlk önce Ramazan ayından önce açıklanacaktı sonra da Ramazan'ın bitmesinin beklenmesine karar verildi.
 
GÜÇLENECEK TÜRKİYE KORKUSU
 
İsrail Amerika’ya yaptırdığı plana Türkiye’nin karşı durmasından çekiniyor.
 
Bunu güçlü bir Türkiye’nin yapmasını hiç istemiyor.
 
Ve İsrail F-35’leri alacak Türkiye’nin daha da güçleneceğini bildiğinden, "Ne olursa olsun bunları Türkiye’ye vermeyin" diyor yönetime. S-400 bağlamında F-35 teslimat işi bu yüzden çıkmaza sokuldu.
 
Ama biz S-400’leri almaktan vazgeçsek dahi İsrail ve buradaki evanjelist Neo-Con işbirliği bunu başka şeyler uydurarak engellemeye çalışacak.
 
Amaçları ne olursa olsun Türkiye daha güçlenmesin ve F-35’ler de verilmesinden ibaret.
 
Bize çıkarılan ekonomik zorlukları da bu bağlamda ele alıp değerlendirmekte yarar var.

Sıcak su hattı patladı, yol çöktü, yolcu otobüsündekiler mahsur kaldı!

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