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Yazlık ev sahiplerinin kabusu oldular: 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yazlık evlere dadanan 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

IHA11 Ocak 2023 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
Yazlık ev sahiplerinin kabusu oldular: 6 şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde jandarma ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında; D.B., A.D., B.D. ve M.Y. isimli şahısların, Ş.A. isimli şahsa ait yazlık evden su motoru, kablo, tüp, su saati ve alüminyum korkuluk ile aynı sokakta bulunan bir inşaattan 80 metre elektrik kablosu çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler, ekipler tarafından suç eşyalarıyla yakalandı. Şüpheliler, gerçekleştirilen sorgulamalarında hırsızlık yaptıklarını itiraf etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Aynı mahallede jandarmaya gelen hırsızlık ihbarı üzerine siteye giden ekipler, M.G. ve F.K. isimli şahısları suçüstü yakaladı.

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