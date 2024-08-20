Yedi il için sağanak yağış uyarısı: Toz taşınımına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van'ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI
Meteoroloji'den edinilen son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BAZI İLLERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Az bulutlu 32
Trabzon: Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu 30
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu 41