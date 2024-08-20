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Yedi il için sağanak yağış uyarısı: Toz taşınımına dikkat

Meteoroloji'den edinilen son tahminlere göre Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van'ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

IHA20 Ağustos 2024 Salı 09:08 - Güncelleme:
Yedi il için sağanak yağış uyarısı: Toz taşınımına dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van'ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Meteoroloji'den edinilen son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERİMİZDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Az bulutlu 32

Trabzon: Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu 41

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