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  • ''Yedi yıldır çadırda yaşıyorlar'' demişti... Kılıçdaroğlu'nun yalanı deşifre oldu
Güncel

''Yedi yıldır çadırda yaşıyorlar'' demişti... Kılıçdaroğlu'nun yalanı deşifre oldu

6'lı koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 ve 2018 yılında Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen deprem için depremzedelere verilen konut sözünün tutulmadığını öne sürmüştü. Vatandaşların 7 yıldır çadırlarda yaşadığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun yalanı kısa sürede ortaya çıktı.

Yeni Şafak24 Mart 2023 Cuma 12:11 - Güncelleme:
''Yedi yıldır çadırda yaşıyorlar'' demişti... Kılıçdaroğlu'nun yalanı deşifre oldu
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Halk TV yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 yılında yaşanan Adıyaman Samsat depremi sonrasında yapılacak olan konutlar için, "Samsat'ta deprem oldu 2017 yılında. Bin küsür bina yıkıldı. Şu ana kadar kaçı yapıldı? Yedi yıldır, konteynerde yaşayan var. Yedi yıldır çadırda yaşayan var" iddiasında bulundu.

KONUTLARIN YAPIMINA 2018 YILINDA BAŞLANDI

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017'de 5.5, 2018'de ise 5.1 büyüklüğünde 2 farklı deprem oldu. Depremin ardından evlerinden olmuş depremzedeler için, afet konutlarının yapımı için tuşa basıldı. 18 Nisan 2018 yılında başlayan konutların inşası, 22 Aralık 2018 yılında bitti.

Yaklaşık 94 dönüm araziye yapılan inşaatı içerisinde 403 daire bulunuyor. Dairelerin 58 adeti 3+1 tek katlı. 345 adeti ise, 3+1 iki katlı.

Yani anlaşılacağı üzere, Kılıçdaroğlu'nun "Samsat'ta deprem oldu. Bin küsür bina yıkıldı. Şu ana kadar kaçı yapıldı? Yedi yıldır çadırda yaşayan var" ifadeleri gerçeği yansıtmıyor. Konutlar depremin hemen akabinde yapılmaya başlandı ve bir yıldan kısa bir sürede vatandaşlara teslim edildi.

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