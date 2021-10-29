Yediemin otoparkındaki araçlara göz diktiler

DHA 29 Ekim 2021 Cuma 15:35 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 15:35

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yediemin otoparkındaki araçları satma vaadiyle bazı kişilerin dolandırıldığını tespit etti. Yüklü miktarda para aldıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 3 tabanca, 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ekipler, şüphelileri 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, tehdit' suçlarından gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden AK.,M.K. ve Y.G. tutuklandı, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.