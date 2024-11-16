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Yediği çiğ köfte sonu oldu! 3 çocuk babası hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçan Şakir Demir (38), hayatını kaybetti.

DHA16 Kasım 2024 Cumartesi 12:22 - Güncelleme:
Yediği çiğ köfte sonu oldu! 3 çocuk babası hayatını kaybetti
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.

Şakir Demir'in yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçtı.

Yere yığılan Demir, ailesi tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu.

İhbarla eve gelen sağlık ekipleri tarafından duran kalbi kalp masajıyla çalıştırılan Demir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan evli ve 3 çocuk babası Demir, 13 saat sonra hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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