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Yeğenini öldürüp ormana gömdü, bir gün sonra pişman olup teslim oldu

Rize'de Hasan Arıcı (52), tartıştığı aynı ad ve soyadı taşıyan yeğeni Hasan Arıcı'yı (32) tabancayla başından vurup öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömdü. Olaydan bir gün sonra pişmanlık duyup suçunu itiraf eden Arıcı, gözaltına alındı. Yeğen Hasan Arıcı'nın cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA05 Şubat 2021 Cuma 17:15 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 17:15
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Olay, dün Güneysu ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Hasan Arıcı ile aynı ad ve soyadı taşıyan yeğeni arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Arıcı, yeğenine tabancayla ateş etti. Başından vurulan Arıcı yaşamını yitirdi. Hasan Arıcı, yeğeninin cesedini ormanlık alana gömdü. Olaydan bir gün sonra pişman olan amca Hasan Arıcı, jandarmaya giderek suçunu itiraf etti.

Hasan Arıcı'nın ifadesi doğrultusunda bölgeye giden ekipler, yeğeninin toprağa gömülü cesedini çıkardı. Yeğen Hasan Arıcı'nın cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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