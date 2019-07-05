Yargıtay'dan Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler hakkında karar Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Mehmet Altan'ın beraatine karar veren Yargıtay, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.