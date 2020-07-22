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Yem makinesine düşen 65 yaşındaki muhtar hayatını kaybetti

İzmir'de çalıştığı çiftlikte yem karma makinesine düşen muhtar Selahattin Duman (65) hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:15 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:15
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Olay, Bergama'nın kırsal Fevzipaşa Mahallesi Değirmen Yolu mevkiindeki Fikret Gülüsev'e ait çiftlikte meydana geldi. Bergama'nın Atatürk Mahallesi Muhtarı Selahattin Duman, dün saat 18.00 sırasında çalıştığı çiftlikteki büyükbaş hayvanlar için yem hazırlamaya başladı. Duman, karma makinesine yem boşalmak isterken çuvalı kaptırdı. Panikle çuvalı almak isteyen Duman dengesini kaybedip yem karma makinesine düştü. Olayı fark eden diğer çalışanlar hemen yem karma makinesini durdurup, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi, Duman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Duman'ın uzun uğraşlar sonucu çıkartılan cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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