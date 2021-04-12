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Güncel

Yeme-içme yerleri, ramazan ayı boyunca açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek

İçişleri Bakanlığı, yeme-içme yerlerinin, ramazan ayı boyunca açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul etmeyeceklerini bildirdi.

AA12 Nisan 2021 Pazartesi 23:50 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 00:00
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Bakanlığın internet sitesinde bulunan "Kontrollü Normalleşme Süreci ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular" bölümüne, vatandaşlardan gelen yeni sorular üzerine ekleme yapıldı.

Ramazan ayı boyunca yeme-içme yerlerinde masada müşteri kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine yapılan eklemede, şu ifadelere yer verildi:

"Son Kabine Toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere Ramazan ayında yeme-içme yerleri paket servis esasına göre faaliyet gösterecek olup konuya ilişkin detaylar yarınki Kabine Toplantısı sonrasında yayımlanacak genelgemizde açıklanacaktır. Ayın tamamında olduğu gibi Ramazan'ın ilk günü olan 13 Nisan 2021 Salı günü yeme-içme yerleri açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul etmeyeceklerdir."

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