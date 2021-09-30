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  • Yemekhane inşaatı için açılan çukura 7 metre yükseklikten düşen üniversiteli Ali öldü
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Yemekhane inşaatı için açılan çukura 7 metre yükseklikten düşen üniversiteli Ali öldü

Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesinde, yemekhane inşaatı için açılan çukura 7 metre yükseklikten düşen Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit (19) hayatını kaybetti.

DHA30 Eylül 2021 Perşembe 13:55 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 13:55
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Olay, dün akşam SDÜ'nün doğu yerleşkesinde meydana geldi. Yerleşkenin içinden konakladığı yurduna giden Ali Sinan Cirit, iddiaya göre, dengesini kaybederek, 7 metre yükseklikten beton atmak için açılan çukura düştü.

Bugün saat 07.30 sıralarında inşaata gelen işçilerden biri, yerde hareketsiz yatan Cirit'i görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Cirit'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Sinan Cirit'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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