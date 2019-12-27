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Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 27 Aralık Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı kim?

Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 27 Aralık Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı kim? gibi soruların yanıtları tüm Seda Sayan ile Yemekteyiz izleyicileri tarafından merak ediliyor. Tv8 ekranlarının soluksuz yarışması Yemekteyiz'de bugün final heyecanı yaşanacak. Seda Sayan'ın eğlenceli sunumu ile izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatan Yemekteyiz yarışmasında en yüksek puanı alan haftanın birincisi 10 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. 27 Aralık Seda Sayan ile Yemekteyiz haftanın finali hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

27.12.2019  17:22 - Güncelleme: 27.12.2019  17:22
Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'de bugün heyecan dorukta. Final heyecanının yaşandığı bu günde yine nefesler kesilecek. Tüm izleyiciler Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 27 Aralık Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı kim? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Seda Sayan'ın eğlenceli sunumu ile izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatan Yemekteyiz yarışmasında en yüksek puanı alan haftanın birincisi 10 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Yemekteyiz haftanın finali hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..



YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

27 Aralık Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı henüz belli olmadı. Yemekteyiz haftanın birincisi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.



YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?
Uygar Ekmekçi / Taksi Şoförü
Nuray Karalök / Serbest Meslek
Göksu Ekinci / Ev hanımı
Ümit Pul / Gayrimenkul Danışmanı
Asuman Akpınar / Ticaret



Tanıtıma bir gün kala yerli otomobilden yeni görüntü

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