27.12.2019 17:22 - Güncelleme: 27.12.2019 17:22

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'de bugün heyecan dorukta. Final heyecanının yaşandığı bu günde yine nefesler kesilecek. Tüm izleyiciler Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 27 Aralık Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı kim? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Seda Sayan'ın eğlenceli sunumu ile izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatan Yemekteyiz yarışmasında en yüksek puanı alan haftanın birincisi 10 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Yemekteyiz haftanın finali hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..







YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

27 Aralık Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı henüz belli olmadı. Yemekteyiz haftanın birincisi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.







YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?

Uygar Ekmekçi / Taksi Şoförü

Nuray Karalök / Serbest Meslek

Göksu Ekinci / Ev hanımı

Ümit Pul / Gayrimenkul Danışmanı

Asuman Akpınar / Ticaret





