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Yemen Türkiye'nin yardım ve desteklerine övgüler yağdırdı

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, Türkiye'nin ülkesine verdiği insani destek ve barışın sağlanmasını önemseyen tutumunu takdir ettiklerini belirtti.

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Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, Türkiye'nin ülkesine verdiği insani destek ve barışın sağlanmasını önemseyen tutumunu takdir ettiklerini belirtti.
 
Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Hadrami, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Levent Eler ile bir araya geldi.
 
İki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin geliştirilmesinden övgüyle söz eden Hadrami, Türk hükümetinin Yemen hükümetini destekleyen ve ülkede "Körfez girişimi, 2014'teki Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları" temelinde barışın sağlanmasını önemseyen tutumunu takdir ettiklerini ifade etti.
 
Büyükelçi Eler de Türk hükümetinin Yemen'deki siyasi ve insani gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirdi.
 
Türkiye, uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle insani şartların her geçen gün kötüleştiği ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.

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