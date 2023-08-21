Yemende elektrik krizi!

Yemen Elektrik Kurumu yazılı açıklamasında, Elektrik ve Enerji Bakanlığının elektrik santrallerinin minimum düzeyde çalışmayı sürdürebilmesi için akaryakıt sağlamak yönünde büyük çaba sarf ettiği belirtildi.

Hükümetin yakıt temini sorununa müdahale etmesi ümidine rağmen, çağrılara cevap verilmediği ifade edilen açıklamada, böylece kentteki elektrik sisteminin yüzde 80'inden fazlasının durduğu vurgulandı.

Kentte elektrik kesintileri günde 19 saati bulabiliyor.

Geçici Başkent Aden'de 5 enerji üretim santrali yer alıyor.