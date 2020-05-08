AA 08 Mayıs 2020 Cuma 17:26 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 17:27

GGK'dan yapılan yazılı açıklamada, kararın, toplumun ileri gelen şahsiyetlerinden bazılarının çağrısı üzerine ve ramazan ayına saygıdan dolayı alındığı öne sürüldü.

GGK güçlerinin mevzilerinde kalacağı, durumu yakından takip edeceği ve meydana gelecek herhangi bir olumsuzluğa usulüne uygun bir şekilde müdahale edeceği belirtilen açıklamada, GGK'nın tamamen Suudi Arabistan ve BAE'nin yanında olduğu, güvenlik ve istikrarı güçlendirme ile terörle mücadelede Sokotra'daki Suudi Arabistan'a ait güçlerle beraber çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye Sokotra Valisi Remzi Mahrus'u görevden alması yönünde çağrıda bulunuldu.

Yemen hükümeti ile isyancı askerler ve GGK arasında 2 Mayıs'ta imzalanan "Sokotra ilinde askeri gerginliği sona erdirme anlaşması" gereğince, Hadibu kentindeki tüm askeri noktaların hükümet ve koalisyona bağlı ortak güçlere teslim edilmesi kararlaştırılmıştı.

GÜNEY GEÇİŞ KONSEYİ'NİN SÖZDE "ÖZERKLİK" İLANI



GGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde "özerklik" ilan etmişti. Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından bir açıklama yaparak, GGK'nin açıkladığı özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.