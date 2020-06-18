Yengesine dehşeti yaşatmıştı! O cani tutuklandı

DHA 18 Haziran 2020 Perşembe 16:38 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 16:38

Olay, dün öğle saatlerinde, Gölköy'e bağlı Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Taş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yengesi Sevim Taş ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşürken Murat Taş, eline geçirdiği baltayla yengesinin başına vurdu. Yaralanan Sevim Taş, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Murat Taş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sevim Taş, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Gölköy Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.