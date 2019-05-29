Yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesi
Yeni askerlik sistemine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda bayramdan sonra görüşülecek.
Askerlik düzenlemesi bayram sonrasına kaldı.
Yeni askerlik sistemine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda bayramdan sonra görüşülecek.
Meclis, 1-11 Haziran arasında bayram tatili yapacak.
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