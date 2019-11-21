Milli Savunma Bakanı Akar: Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil
Milli Savunma Bakanı Akar: (Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil. dedi.
- AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yaptığımız harekatlar sonucu terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti." ifadelerini kullandı.
MKE'nin özelleştirilmesi iddialarına ilişkin Akar, şunları söyledi:
"MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek."
Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil." diye konuştu.
Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlünün bedelli askerlik için başvurduğunu belirten Akar, 688 milyon civarında bedel tahsis edildiğini bildirdi.
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