Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yaptığımız harekatlar sonucu terör koridoru, terör devleti oluşturulması hayali bitti." ifadelerini kullandı.

MKE'nin özelleştirilmesi iddialarına ilişkin Akar, şunları söyledi:

"MKE'nin özelleştirilmesi söz konusu değil. Özel sektör nasıl çalışıyorsa, benzer bir yöntemle modernize edilecek."

Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil." diye konuştu.

Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlünün bedelli askerlik için başvurduğunu belirten Akar, 688 milyon civarında bedel tahsis edildiğini bildirdi.