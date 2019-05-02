Yeni askerlik sistemi ne zaman onaylanacak? Yeni askerlik sistemi son dakika ne zaman yürürlüğe giriyor? Yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni askerlik sistemiyle ilgili, diğer bakanlıklarla irtibatlı süren çalışmaların son aşamaya geldiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı belirtiliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bu konuda yaptığı açıklamada, “üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma...” ifadelerine yer vermişti. Yeni askerlik sisteminin Nisan ayı içerisinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyordu. Ancak düzenleme ile TBMM’ye sunulmuş herhangi bir teklif şimdilik yok. Peki, Yeni askerlik sisteminde son durum nedir? İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili 2 Mayıs son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında…

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yeni askerlik sistemi ile ilgili kanun Nisan ayında TBMM’de görüşülecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin ''Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Yeni askerlik sistemiyle ilgili ise, diğer bakanlıklarla sürdürülen koordineli çalışmalarda son aşamaya gelindiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı ifade edildi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN ONAYLANACAK?

Yeni askerlik sisteminin Nisan ayı içerisinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyordu. Ancak düzenleme ile TBMM’ye sunulmuş herhangi bir teklif şimdilik yok.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Bakan Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili detayları açıkladı. İşte Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları:

Üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma...

Sistemde en önemli husus şunlar; Bir, yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor.

Dağılımı şöyle olacak, bir bedelli askerlik, iki yükümlü erbaş ve erler, üç yedek astsubay, daha sonra da yedek subaylık. Ve beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak.

Bunların kurallarını, ilkelerini belirledik ve belirleyeceğiz. Bütün zamanlarda bu düzenleme devam edecek.

Bir gencimiz diyelim ki lise mezunu… Bir ay temel askerlik yapacak, bedelliye ayrılanlarla beraber. Kurayla da ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa mecburen kura çekilecek.

Belirlenen erbaş ve erler, hem bedelliler bir ay eğitim yapacaklar. Bir ay temel eğitime müteakip diğer lise mezunu ve altı olan gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda görev yapacak; toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra erlere soracağız, kalmak ister misiniz? Bir bir ay ve 5 ayda sadece harçlık alacaklar. 6 ay bittikten sonra istekli oldukları takdirde sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde 6 aylık sözleşme yapılacak. Maaşlı süre 6 ay bittikten sonra yine komutanları orada değerlendirmelerde, bu genç başarılı olduğu takdirde sözleşmeli er / uzman erbaş olabilecek.

MYO mezunlarımız yedek astsubay olacak. Madem liseden sonra iki sene tahsili var bu arkadaşımızın; ve o meslekte de kalmayıp yedek subay hakkı almak için, 2 yıl daha okuyarak kendine yeni bir iş buluyordu. Ama hem asıl işinden kopuyordu, hem de zaman kaybediyordu. Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma; elektrik, torna, kimya devam edin diyoruz. Yedek astsubay olarak kendini istihdam ediyoruz.

Bu gencimiz geldiğinde 2 ay eğitim alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Ama daha sonra gittiğinde 10 ay süre maaş alacak. 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirme uygunsa, astsubaylığa geçebilecek.

Yedek subay da, lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay eğitim alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaca göre.

Ama buralardaki kadrolar doldu; isterlerse bu gençler yedek astsubay olabilecekler. Lisans üzeri, MYO bitiren gençler isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler. Dolayısıyla esnek bir model uygulamak suretiyle geçişler var.

Buraya gelen uzman erbaş ve er olduktan sonra, gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız da subay olabilecek. Sistem kendi içinde dönebilecek.