‘Yeni askerlik sistemi son dakika ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sistemi ne zaman Meclis’e gelecek?’ soruları gündemdeki yerini koruyor. Yeni askerlik sistemi ile ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni askerlik sisteminin çıkmasını bekleyen askere gidecekler ile askerlik hizmetine devam eden adaylar konunun ne zaman Meclis’e geleceğini merak ediyor. Bakan Hulusi Akar’ın, “Mükemmel bir sistem üzerinde çalışılıyor. Bunu tamamlayıp Cumhurbaşkanlığı makamına sunmak üzereyiz” ifadelerini kullanmıştı. Ancak İstanbul seçimlerinin tekrarlanacak olması ve bu nedenle partilerin karargahlarını İstanbul’a taşıyacak olması sonrası konu yeniden trend oldu. Peki, Askerlik sisteminde son durum nedir? İşte yeni askerlik sitemiyle ilgili tüm detaylar ve yeni gelişmeler haberimizde…

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre yeni askerlik sistemi ile ilgili kanun Nisan ayında TBMM’de görüşülecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin ''Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Yeni askerlik sistemiyle ilgili ise, diğer bakanlıklarla sürdürülen koordineli çalışmalarda son aşamaya gelindiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı ifade edildi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde TÜYAP'taki, IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yeni askerlik sisteminde gelinen gelişmelerle ilgili şunları söylemişti;

"Bu çalışma mükemmel olsun diye hem gençlerimiz şahsi, mesleki gelişimlerini bir taraftan sağlarken diğer taraftan da Silahlı Kuvvetlerimizin artan ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilmek bakımından iyi bir sistem, mükemmel bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu nedenle de bakanlıklarla, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla yoğun bir koordinasyon, temas içindeyiz. Olayları her aşamasında ilave bazı görüşler, ilave bazı teklifler gelmekte. Onların çalışılmasından dolayı biraz gecikme oldu. Önümüzdeki günlerde en kısa zamanda, çok yoğun bir şekilde çalışılıyor, bunu tamamlayıp Cumhurbaşkanlığı makamına sunmak durumundayız. Buna gayret gösteriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu tamamlayacağız."

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN ONAYLANACAK?

Yeni askerlik sisteminin Nisan ayı içerisinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyordu. Ancak düzenleme ile TBMM’ye sunulmuş herhangi bir teklif şimdilik yok.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Bakan Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili detayları açıkladı. İşte Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları:

Üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma...

Sistemde en önemli husus şunlar; Bir, yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor.

Dağılımı şöyle olacak, bir bedelli askerlik, iki yükümlü erbaş ve erler, üç yedek astsubay, daha sonra da yedek subaylık. Ve beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak.

Bunların kurallarını, ilkelerini belirledik ve belirleyeceğiz. Bütün zamanlarda bu düzenleme devam edecek.

Bir gencimiz diyelim ki lise mezunu… Bir ay temel askerlik yapacak, bedelliye ayrılanlarla beraber. Kurayla da ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa mecburen kura çekilecek.

Belirlenen erbaş ve erler, hem bedelliler bir ay eğitim yapacaklar. Bir ay temel eğitime müteakip diğer lise mezunu ve altı olan gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda görev yapacak; toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra erlere soracağız, kalmak ister misiniz? Bir bir ay ve 5 ayda sadece harçlık alacaklar. 6 ay bittikten sonra istekli oldukları takdirde sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde 6 aylık sözleşme yapılacak. Maaşlı süre 6 ay bittikten sonra yine komutanları orada değerlendirmelerde, bu genç başarılı olduğu takdirde sözleşmeli er / uzman erbaş olabilecek.

MYO mezunlarımız yedek astsubay olacak. Madem liseden sonra iki sene tahsili var bu arkadaşımızın; ve o meslekte de kalmayıp yedek subay hakkı almak için, 2 yıl daha okuyarak kendine yeni bir iş buluyordu. Ama hem asıl işinden kopuyordu, hem de zaman kaybediyordu. Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma; elektrik, torna, kimya devam edin diyoruz. Yedek astsubay olarak kendini istihdam ediyoruz.

Bu gencimiz geldiğinde 2 ay eğitim alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Ama daha sonra gittiğinde 10 ay süre maaş alacak. 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirme uygunsa, astsubaylığa geçebilecek.

Yedek subay da, lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay eğitim alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaca göre.

Ama buralardaki kadrolar doldu; isterlerse bu gençler yedek astsubay olabilecekler. Lisans üzeri, MYO bitiren gençler isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler. Dolayısıyla esnek bir model uygulamak suretiyle geçişler var.

Buraya gelen uzman erbaş ve er olduktan sonra, gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız da subay olabilecek. Sistem kendi içinde dönebilecek.

BEDELLİ MİKTARI 31 BİN 343 TL

Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak. Yurtdışında bulunanlar için 2 bin Euro olan dövizli askerlik ücreti ise 5 bin 113 Euro olacak.

TEMEL EĞİTİM 1 AY OLACAK

Yükümlü kaynağından bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, bu gencimiz 1 ay temel askerlik yapacak. Bedelliye ayrılanlarla beraber başlangıçta bu müracaat edenler çalışılacak, eğer ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa o zaman mecburen kura çekilecek ve bunun sonucunda belirlenenlerin hepsi, hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar hepsi 1 ay eğitim yapacaklar.

1 AY SONRA BEDELLİ SEÇENEĞİ

1 aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılanlar, kurada belirlenenler, belli bir miktar ücreti ödeyecekler, bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişikleri kesilecek.

6 AYDAN SONRA İSTEYENE SÖZLEŞME

Bir ay temel eğitimi müteakip diğer lise mezunu ve altı gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda askerlik yapacak; toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra erlere ‘Kalmak ister misiniz?’ diye soracağız. Bu süre zarfında hem 1 ayda hem 5 ayda sadece harçlık alacaklar. Bu 6 ay bittikten sonra istekli oldukları, uygun oldukları, gerekli sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde bir 6 aylık sözleşme yapacak. Bu maaşlı olacak. Gencimiz aynı görevde devam edecek fakat maaşlı olacak. Bu maaşlı süre, 6 ay bittikten sonra oradaki komutanların değerlendirmelerinde bu arkadaşımız, başarılı bulunduğu takdirde sözleşmeli er, uzman erbaş olabilecek. Ona müracaat edebilecek.

YÜKSEKOKUL MEZUNUNA YEDEK ASTSUBAYLIK

Meslek yüksekokulu mezunları da yedek astsubay olabilecek. ‘Sen mesleğinden kopma, o mesleğe devam edin. Bunun da bir karşılığı var’ diyoruz. Bu gencimiz geldiğinde 2 ay temel askerlik sınıf eğitimi alacak. Daha sonra kıtalara gittiğinde 10 ay süreyle maaş alacak. Bu 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek, isterse durum ve şartları, hakkındaki değerlendirmeler uygunsa gerekli sınavları geçtiği takdirde astsubaylığa geçebilecek.

ÜNİVERSİTE MEZUNUNA 10 AY MAAŞLI GÖREV

Lisans ve lisansüstü eğitimi görenler yedek subay olabilecek. İki ay temel ve sınıf eğitimi alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı görev yapacaklar. Lisans ve lisansüstü yedek subaylığa müracaat ettiler ama kadrolar doldu. İsterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler.

LİSANS VE ÜSTÜNE 6 AY ERLİK SEÇENEĞİ

Lisans ve lisans üzeri, meslek yüksekokulu bitiren gençler isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler. Dolayısıyla burada esnek model uygulamak suretiyle geçişler var. Herkes sonuna kadar çalışabilir, kendini geliştirebilir. Buraya gelen erbaş, er ve uzman erler olduktan sonra gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız, belli şartlardan sonra subay olabilecek. Dolayısıyla sistem kendi içinde; bütünlük içinde sürekli dönecek.

İSTEYENE SUBAY ASTSUBAY OLMA İMKÂNI

İsteyenlere subay ve astsubay olma imkânı tanıyarak, tesadüfi değil, göre göre, anlayarak, içine sindirerek ve de sistem onu tanıyarak, subay, astsubay ve uzman kitlesinin oluşturulmasına katkı vereceğiz. Anlatmaya çalıştığım hususların tamamını Milli Savunma Bakanlığı web sayfasına koyacağız. Sorular olursa tweet’lerle cevap vermeye gayret edeceğiz.