Yeni Bakan yardımcıları kimlerdir? Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023 yeni bakan yardımcıları listesi

Yeni bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yeni bakan yardımcıları atama kararları yayımlandı. Adalet Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan yardımcıları belli oldu. Buna göre Yeni Bakan yardımcıları kimlerdir? İşte 2023 yeni bakan yardımcıları listesi

YENİ BAKAN YARDIMCILARI KİMLERDİR?



Bakan Yardımcılıklarına, Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 22 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Yeni bakan yardımcıları belli oldu. AK Parti eski Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve eski Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu İçişleri Bakan Yardımcısı oldu. İşte yeni bakan yardımcıları listesi

2023 YENİ BAKAN YARDIMCILARI LİSTESİ



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YARDIMCILARI



Bülent TURAN

Mehmet AKTAŞ

Mehmet SAĞLAM

Münir KARALOĞLU

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YARDIMCILARI



Burak AKÇAPAR

Mehmet Kemal BOZAY

Yasin Ekrem SERİM

Abdullah TANCAN

ADALET BAKANLIĞI YARDIMCILARI



Akın GÜRLEK

Hasan YILMAZ

Niyazi ACAR

Ramazan CAN

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YARDIMCILARI



Leman YENİGÜN

6. Rıdvan DURAN

7. Sevim SAYIM MADAK

8. Zafer TARIKDAROĞLU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YARDIMCILARI



9. Adnan ERTEM

10. Ahmet AYDIN

11. Faruk ÖZÇELİK

12. Lütfihak ALPKAN

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI



22. Ahmet Berat ÇONKAR

23. Nevzat ŞATIROĞLU

24. Zafer DEMİRCAN

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YARDIMCILARI



29. Abdullah Erdem ÇANTİMUR

30. İsmail İlhan HATİPOĞLU

31. Osman ÇELİK

32. Zekeriya KAYA

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI YARDIMCILARI



65. Durmuş ÜNÜVAR

66. Enver İŞKURT

67. Osman BOYRAZ

68. Ömer Fatih SAYAN

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI YARDIMCILARI



13. Fatma VARANK

14. Hasan SUVER

15. Refik TUZCUOĞLU

16. Vedad GÜRGEN

17. Ahmet YILDIZ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YARDIMCILARI



37. Batuhan MUMCU

38. Gökhan YAZGI

39. Nadir ALPASLAN

40. Serdar ÇAM

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YARDIMCILARI



41. Celile Eren ÖKTEN

42. Kemal ŞAMLIOĞLU

43. Nazif YILMAZ

44. Ömer Faruk YELKENCİ

45. Alpaslan KAVAKLIOĞLU

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YARDIMCILARI



Bilal DURDALI

Celal Sami TÜFEKCİ

Şuay ALPAY

Huzeyfe YILMAZ

SAĞLIK BAKANLIĞI YARDIMCILARI



Hüseyin Kürşat KIRBIYIK

Şuayip BİRİNCİ

Tolga TOLUNAY

Ahmet YOZGATLIGİL

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YARDIMCILARI



Çetin Ali DÖNMEZ

Oruç Baba İNAN

Zekeriya ÇOŞTU

Ahmet BAĞCI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI YARDIMCILARI



Ahmet GÜMEN

Ebubekir GİZLİGİDER

Veysel TİRYAKİ

Mahmut GÜRCAN

Ticaret Bakanlığı yardımcıları

Mustafa TUZCU

Özgür Volkan AĞAR

Sezai UÇARMAK

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YARDIMCILARI

Enes EMİNOĞLU

Halis Yunus ERSÖZ

Hamza YERLİKAYA

Safa KOÇOĞLU