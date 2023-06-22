Yeni Bakan yardımcıları kimlerdir? Resmi Gazete'de yayımlandı! 2023 yeni bakan yardımcıları listesi

Yeni bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yeni bakan yardımcıları atama kararları yayımlandı. Adalet Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan yardımcıları belli oldu. Buna göre Yeni Bakan yardımcıları kimlerdir? İşte 2023 yeni bakan yardımcıları listesi
YENİ BAKAN YARDIMCILARI KİMLERDİR?
Bakan Yardımcılıklarına, Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 22 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Yeni bakan yardımcıları belli oldu. AK Parti eski Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve eski Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu İçişleri Bakan Yardımcısı oldu. İşte yeni bakan yardımcıları listesi
2023 YENİ BAKAN YARDIMCILARI LİSTESİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YARDIMCILARI
Bülent TURAN
Mehmet AKTAŞ
Mehmet SAĞLAM
Münir KARALOĞLU
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YARDIMCILARI
Burak AKÇAPAR
Mehmet Kemal BOZAY
Yasin Ekrem SERİM
Abdullah TANCAN
ADALET BAKANLIĞI YARDIMCILARI
Akın GÜRLEK
Hasan YILMAZ
Niyazi ACAR
Ramazan CAN
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YARDIMCILARI
Leman YENİGÜN
6. Rıdvan DURAN
7. Sevim SAYIM MADAK
8. Zafer TARIKDAROĞLU
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YARDIMCILARI
9. Adnan ERTEM
10. Ahmet AYDIN
11. Faruk ÖZÇELİK
12. Lütfihak ALPKAN
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
22. Ahmet Berat ÇONKAR
23. Nevzat ŞATIROĞLU
24. Zafer DEMİRCAN
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YARDIMCILARI
29. Abdullah Erdem ÇANTİMUR
30. İsmail İlhan HATİPOĞLU
31. Osman ÇELİK
32. Zekeriya KAYA
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI YARDIMCILARI
65. Durmuş ÜNÜVAR
66. Enver İŞKURT
67. Osman BOYRAZ
68. Ömer Fatih SAYAN
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI YARDIMCILARI
13. Fatma VARANK
14. Hasan SUVER
15. Refik TUZCUOĞLU
16. Vedad GÜRGEN
17. Ahmet YILDIZ
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YARDIMCILARI
37. Batuhan MUMCU
38. Gökhan YAZGI
39. Nadir ALPASLAN
40. Serdar ÇAM
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YARDIMCILARI
41. Celile Eren ÖKTEN
42. Kemal ŞAMLIOĞLU
43. Nazif YILMAZ
44. Ömer Faruk YELKENCİ
45. Alpaslan KAVAKLIOĞLU
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YARDIMCILARI
Bilal DURDALI
Celal Sami TÜFEKCİ
Şuay ALPAY
Huzeyfe YILMAZ
SAĞLIK BAKANLIĞI YARDIMCILARI
Hüseyin Kürşat KIRBIYIK
Şuayip BİRİNCİ
Tolga TOLUNAY
Ahmet YOZGATLIGİL
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YARDIMCILARI
Çetin Ali DÖNMEZ
Oruç Baba İNAN
Zekeriya ÇOŞTU
Ahmet BAĞCI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI YARDIMCILARI
Ahmet GÜMEN
Ebubekir GİZLİGİDER
Veysel TİRYAKİ
Mahmut GÜRCAN
Ticaret Bakanlığı yardımcıları
Mustafa TUZCU
Özgür Volkan AĞAR
Sezai UÇARMAK
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YARDIMCILARI
Enes EMİNOĞLU
Halis Yunus ERSÖZ
Hamza YERLİKAYA
Safa KOÇOĞLU