star.com.tr 25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:51 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:59

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadelede, tıp dünyası adeta zamana karşı yarışıyor.



Singapur'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, koronavirüs hastasının testleri pozitif çıksa bile, 11 gün sonra COVID-19 virüsünü bulaşıcılığı sona eriyor.

İngiliz yayın yapan Endonezya'nın Straits Times gazetesinin haberinde, Singapur Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi (NCID) ve Singapur Tıp Akademisi'nden araştırmacılar tarafından yapılan araştırmaya yer verildi.

Araştırma sonucunda yayınlanan makalede, araştırmanın 73 COVID-19 hastasının üzerinde yapılan araştırmalara sonucunda, pozitif testi yapılan hastalarda 11 gün sonra bulaştırma riskinin sona erdiği ileri sürüldü. Çalışmada, bu hastaların taşıdığı virüslerin etkisinin, "bulaşıcı veya canlı virüsle eşit olmadığı" belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çalışmayı yakından inceleyeceğiz ve en son kanıtlarla birlikte hasta klinik yönetim planımıza nasıl dahil edebileceğimizi değerlendireceğiz." ifadelerine yer verildi.

NCID Direktörü Profesör Leo Yee Sin, Straits Times'a verdiği demeçte, çalışmalarının neden Almanya'nın çalışmasından üç gün daha uzun sürdüğünü açıkladı. Yee Sin, bunun nedeninin araştırmacılarının çok tutucu ve son derece sıkı takibi olduğunu belirtti.

Yee Sin, "Bilimsel olarak, 11 gün sonra kişinin artık bulaşıcı olmadığına dair yeterli kanıt olduğuna çok eminim." dedi.

BAZI HASTALAR HARİÇ

Akademi Başkanı Dr. Asok Kurup, "Çalışmalar devam ediyor ve daha fazla veri toplayacağız ancak, bu konuda çok fazla bilimsel veri ile de aynı şeyi göreceğiz. Bu yüzden beklemeye gerek yok." dedi.

Ayrıca çalışmaya göre, kemoterapi gören kanser hastaları, tedavi edilmemiş AIDS hastaları veya bir nakil sonrasında immüno-supresan ilaçlar alan bağışıklık sistemleri zayıflamış hastalar daha uzun süre bulaşıcı kalabilir.

Şu ana kadar yeni tip dünya genelinde koronavirüse yakalananların sayısı 5,41 milyonu aştı. Salgında 345 binden fazla insan ölürken, şu ana kadar 2,17 milyondan fazla insan iyileşti.

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