Yeni bir Soğuk Savaş dönemi mi başlıyor?

Venezuela’da muhalefet ve iktidar yanlılarının ülke genelinde düzenledikleri mitingler esnasında Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etmesinin ardından dünya ikiye bölündü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Guaido’yu ülkenin “geçici devlet başkanı” olarak tanımasının ardından birçok devlet Guaido’nun tarafına geçerken, “ülkeyi kimin yöneteceğine halk karar verir” diyen ülkeler ise Venezuela’nın seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yanında yer aldı.

Dün (28 Ocak) Beyaz Saray’da bir basın toplantısı düzenleyen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Venezuela’nın petrol şirketleri Petroles de Venezuela ve Citgo’ya yönelik olarak alınan yaptırım kararını açıklarken, Venezuela’nın ABD’deki 7 milyar dolarlık varlığının da dondurulduğunu ifade etti.

Söz konusu basın toplantısı yapılırken arka planda ise kırmızı renkli ülkelerin Maduro destekçilerini, mavi renkli ülkelerin ise Guaido destekçilerini gösterdiği bir dünya haritasına yer verildi.

Venezuela’da yaşananların “yeni bir Soğuk Savaş” döneminin ayak sesleri olup olmadığı tartışılırken, dünyanın birçok yerinde Filistin ile İsrail, Ukrayna ile Rusya, Çin ile Tayvan gibi yerel düşmanların karşı saflarda yer aldığı görüldü.

Henüz bir taraf seçmemiş olan ülkelere de çağrıda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısında bulunarak “Şimdi diğer ülkelerin de taraflarını seçmelerinin zamanıdır.” dedi.

Kim Maduro’nun yanında, kim Guaido’nun yanında?

Türkiye, Rusya, Çin ve İran gibi güçlü ülkelerin yanı sıra, 17 devlet ve BM tarafından tanınmayan iki ülke, Venezuela’nın seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yanında yer alan açıklamalarda bulundu.

Maduro’nun yanında yer alan ülkeler alfabetik olarak şu şekilde sıralandı:

Abhazya (BM tarafından tanınmıyor), Belarus, Bolivya, Çin, Dominik, El Salvador, Ekvator Ginesi, Filistin, Güney Afrika, Güney Osetya (BM tarafından tanınmıyor), İran, Kamboçya, Kuzey Kore, Küba, Laos, Nikaragua, Rusya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam, Suriye, Trinidad Tobago ve Türkiye.

Birçok Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra ABD, İsrail ve Güney Amerika’da Venezuela’nın komşusu olan birçok ülke ve henüz BM tarafından tanınmamış iki ülke de Juan Guaido’nun ve/veya Venezuela Ulusal Meclisin yanında yer aldı.

Guaido’nun ve/veya Venezuela Ulusal Meclisinin yanında yer alan ülkeler ise alfabetik olarak şu şekilde sıralandı:

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Bahamalar, Brezilya, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Fransa, Guatemala, Guyana, Gürcistan, Haiti, Honduras, Jamaika, Japonya, İngiltere, İspanya, İsrail, İsveç, Kanada, Kolombiya, Kosova (BM tarafından tanınmıyor), Kosta Rika, Panama, Paraguay, Peru, Portekiz, Saint Lucia, Şili, Tayvan (BM tarafından tanınmıyor) ve Ukrayna.

Devletlerüstü kuruluşlardan Avrupa Birliği de Guaido ve Venezuela Ulusal Meclisinin yanında yer aldı.

Bir taraf seçse de seçmese de sorunun çözümü için diyalog çağrısında bulunan ülkeler de oldu.

Diyalog çağrısında bulunan ülkeler ise alfabetik olarak şu şekilde sıralandı:

Belarus, Belize, Endonezya, Ermenistan, Guyana, Hindistan, Kuveyt, Meksika, Uruguay, Vatikan ve Yeni Zelanda.

Devletlerüstü kuruluşlar olan Karayipler Topluluğu ve Birleşmiş Milletler de diyalog çağrısında bulunan safta yer aldı.