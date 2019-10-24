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Yeni bölgeye Cerablus modeli

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus, Azez, Afrin gibi yerleşim yerleri bölgenin cazibe merkezleri oldu. Yeni bölgeye de Cerablus model olacak. 

  • STAR ANKARA
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ABD ve Rusya ile ayrı ayrı yapılan görüşmelerde güvenli bölge için mutabakata varan Türkiye, güvenli bölgeyi daha önce Afrin, Cerablus, El Bab ve Azez’de de gerçekleştirmişti. Türkiye’nin güvenli alan haline getirdiği bu yerleşim yerlerinde yerel halk, diğer bölgelere model olabilecek bir yönetim tarzı da oluşturuldu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus, Azez, Afrin gibi yerleşim yerleri bölgenin cazibe merkezleri oldu. Terör ve rejim baskısından bunalan halk, kırsal bölgelerden bu bölgelere adeta akın etti. Terörden arındırılan bölgelerde nüfus dağılımına göre yerel meclisler oluşturuldu. Demografik yapı olduğu gibi korunarak, demokratik temsilleri sağlandı. Oluşturulan meclisler, kendi içinde yaptıkları seçimlerle idarecilerini seçtiler. Türkiye bu noktada sadece danışmanlık desteği verdi. Güvenliği, Türk Jandarma ve polisin eğitim verdiği yerel birimler sağlıyor. Bölgenin yeniden imarı ile birlikte eğitimde de canlanma oldu. Yine Cerablus örneğinde olduğu gibi, bir yıl içinde 108 okulda ilk ve orta öğrenim vermeye başladı. Cerablus Hastanesi, günlük ortalama 1000 hastaya hizmet veriyor.  

HAREKAT SONRASI 365 BİN KİŞİ DÖNDÜ 

Fırat’ın batısının da güvenli hale gelmesiyle birlikte göçmenlerin gönüllü olarak vatanlarına dönüşleri de hızlanacak. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre; 24 Haziran 2016’da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında, Türkiye’nin güneyinde yer alan terör örgütlerine yönelik operasyon kapsamında Suriye’nin Cerablus, El-Bab ve Azez ilçeleri güvenli bölge haline getirildi. Operasyondan çok kısa bir süre sonra terörden arındırılan bölgeye geri dönüşler başladı ve bu sayı ilk tespitlerde 118 bin seviyesine çıktı. 20 Ocak 2018 tarihinde başlayan Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatını tamamlayıcı bir niteliğe sahip oldu. Afrin bölgesine 18 Mart 2018 tarihi itibariyle geri dönüşler başladı. ZDH bölgesine, ilk yapılan tespitlerde 170 bin 290 kişi döndü. İki operasyon sonrasında bugüne kadar yaklaşık 365 bin Suriyeli anavatanlarına gitti.

 

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