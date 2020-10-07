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Yeni dönem başlıyor: Uyuşturucu profilleme veri bankası kurulacak

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet ve jandarma bünyesinde, uyuşturucu kaçakçılığı olayları arasında bağlantı kurmak amacıyla, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin profillerini içerecek veri bankası kurulacak.

AA07 Ekim 2020 Çarşamba 10:44 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:44
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Yönetmeliğe göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı tarafından, uyuşturucu kaçakçılığı olayları arasında bağlantı kurmak için, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin profillerini içerecek uyuşturucu profilleme veri bankası kurulacak.

Profilleme çalışması yapılması için laboratuvarlara gönderilecek numunelerle ilgili usul ve esaslar, soruşturmacı birimlerin ihtiyaçları, teknolojik gelişmeler ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerin çeşitliliklerine göre söz konusu birimlerin bağlı olduğu merkez teşkilatının görüşü alınarak, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı tarafından belirlenecek.

Uyuşturucu profilleme veri bankasında elde edilen bilgiler, sadece soruşturmacı birimler ve soruşturmacı birimlerin bağlı olduğu merkez teşkilatı ile paylaşılacak.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 6 madde daha uyuşturucu madde kapsamına alındı.

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