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Yeni dönemin şifresi: Tek kurşun iki cephe… Türkiye YPG'ye karşı sahaya mı inecek?

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler neticesinde olaylara Türkiye'nin müdahale edip etmeyeceği merak edilirken 24 TV canlı yayınında dikkat çeken bir iddia ortaya sunuldu. Doç. Dr. Cantürk Caner'in açıklamalarıyla Türkiye'nin YPG'ye karşı yeni cephe açma ihtimali olduğu anlaşıldı.

Haber Merkezi / Kübra şenal19 Temmuz 2025 Cumartesi 22:52 - Güncelleme:
Yeni dönemin şifresi: Tek kurşun iki cephe… Türkiye YPG'ye karşı sahaya mı inecek?
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24 TV'de Mustafa Daştan'ın sunumuyla ekranlara gelen "Doğrusu Ne?" programında sınır ötesindeki sıcak gelişmelere ve Lübnan hattına değinildi.

"TÜRKİYE'NİN MÜDAHALESİ İKİ BÖLGEYE YÖNELEBİLİR"

Güvenlik ve jeopolitik risklerin tırmandığı bir dönemde dikkat çeken bir açıklama Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cantürk Caner'den geldi. Caner, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin boyutlanması halinde iki farklı noktaya askeri müdahalede bulunmasının mümkün olduğunu belirtti.

YPG KONTROLÜNDEKİ BÖLGELER ÖNCELİKLİ HEDEF

Caner, özellikle Türkiye'nin güney sınırında YPG kontrolünde bulunan bölgelerin, olası bir müdahalenin ilk adresi olacağını dile getirdi.

Söz konusu bölgelere ilişkin uzun süredir sınır güvenliğini tehdit eden yapılanmaların artık tahammül sınırını aştığı görüşü dikkat çekiyor.

İKİNCİ SÜRPRİZ CEPHE: LÜBNAN

Cantürk Caner'in dikkat çektiği bir diğer nokta ise Türkiye'nin Lübnan'da operasyon gerçekleştirme ihtimali oldu. Bu değerlendirme, Türkiye'nin sadece sınır hattında değil, bölgesel ölçekte yeni bir güvenlik doktrini geliştirme sürecinde olduğunu ortaya koyuyor.

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