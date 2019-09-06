27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7122
  • 6,3122
  • 276.78
  • 100092
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yeni eğitim ve öğretim yılı için güvenlik önlemleri

İstanbul Valiliğince, yeni eğitim ve öğretim yılı kapsamında okul ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıkları arasında "Okullarda Güvenli Eğitim Ortamlarının Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Projesi" kapsamında, İstanbul'daki eğitim kurumlarının koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri planlandı.

Bu çerçevede, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında kentteki 6 bin 790 eğitim ve öğretim kurumunda, mevcut güvenlik kameralarının kontrolü, yeterli sayıya çıkarılması ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegrasyonu çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Güvenlik tedbirleri kapsamında öncelikli olduğu belirlenen 3 bin 204 okulunun giriş-çıkış saatlerinde 359 polis ekibi görev yapacak. 269 okulda okul kolluk görevlisi ile bin 117 okulda da özel güvenlik görevlisi hizmet verecek. Ayrıca bütün okullar için güvenli eğitim koordinasyon görevlisi belirlendi.

- JANDARMA BÖLGESİNDEKİ OKULLARIN GÜVENLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında bulunan 143 okuldan güvenlik kamerası eksiği olanların ihtiyaçları da giderildi.

Bu okullar için güvenli eğitim koordinasyon görevlisi olarak 89 jandarma personeli, okul giriş-çıkışlarındaki güvenliği sağlamak için de 59 devriye personeli görevlendirildi.

Eğitim-öğretim yılı süresince, okul servis araçlarına, sürücülerine ve rehber personeline yönelik denetimler emniyet ve jandarma trafik personeli tarafından titizlikle sürdürülecek. İlgili mevzuata aykırılığı tespit edilen hususlarda gerekli yasal işlem uygulanacak.

- MOBİL OKUL TİMLERİ

Ayrıca, 250 polisten oluşan 65 "Mobil Okul Timi", okul yöneticileriyle okulda ve çevresinde meydana gelen olaylara seri şekilde müdahale edecek. Bu çerçevede sürekli görünür, kararlı ve etkin bir şekilde uygulanan denetim faaliyetleri kesintisiz sürdürülecek.

Eğitim-öğretim yılı boyunca, il genelinde Mobil Okul Timlerince yapılacak kontroller dışında, okulların çevresindeki şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik kapsamlı uygulamalara emniyet ve jandarma asayiş timlerince devam edilecek.

Okulların çevresinde başta uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele olmak üzere, sigara satışının önlenmesi, internet kafe gibi yerlerin denetlenmesi, metruk binaların kontrolü, yoğun bir şekilde sürdürülecek.

Huzurlu bir eğitim-öğretim yılı için veliler, okul aile birlikleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, basın, okul yöneticileri ve güvenlik görevlileri etkin bir iş birliği ve dayanışma içinde olacak.

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Gül'den Diyarbakır anneleriyle ilgili açıklama

Bakan Gül'den Diyarbakır anneleriyle ilgili açıklama

Mezarı başında dua edip teslim oldu

Mezarı başında dua edip teslim oldu

Sağlıkta yeni reformlar geliyor

Sağlıkta yeni reformlar geliyor

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

Dünyayı korku sardı! Çağrı üstüne çağrı yaptılar

Dünyayı korku sardı! Çağrı üstüne çağrı yaptılar

Ekonomi Bakanı Guedes'ten Macron'un eşine 'çirkin' ifadeler

Ekonomi Bakanı Guedes'ten Macron'un eşine 'çirkin' ifadeler

Eşini uyurken keserle öldürmüştü... Ayrıntılar dehşete düşürdü

Eşini uyurken keserle öldürmüştü... Ayrıntılar dehşete düşürdü

İran, AB'ye ilan etti! Resmen askıya aldılar

İran, AB'ye ilan etti! Resmen askıya aldılar
 

POPÜLER HABERLER

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Caretta carettaya çekiçli işkence!

Caretta carettaya çekiçli işkence!

Putin: 'Donald, sana bunlardan satmamızı ister misin?' dedim

Putin: 'Donald, sana bunlardan satmamızı ister misin?' dedim

Sütlacıyla dünya markası! Bozulmamış doğasıyla cezbediyor...

Sütlacıyla dünya markası! Bozulmamış doğasıyla cezbediyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA