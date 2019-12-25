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Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve fakültelerin kurulması ile bazı enstitü ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA25.12.2019  07:02 - Güncelleme: 25.12.2019  07:02

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Ayrıca Gaziantep Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Trakya Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Yalova Üniversitesine bağlı İnsan ve Toplum Fakültesi kuruldu.

Karar kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüleri, Bitlis Eren Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Trakya Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatıldı.

- Berlin'de Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi Şubesi kurulacak

Söz konusu karar ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsünün adı Afet Yönetimi Enstitüsü olarak değiştirildi.

Ayrıca Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Almanya'nın başkenti Berlin'de Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi Şubesi kurulması kararlaştırıldı.

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