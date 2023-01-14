Yeni fiyaskoyu böyle anlattı: 9 bin kişilik liste hazır

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, 6'lı masa ile ilgili çok etkili bir kişi ile konuştuğunu, bu konuşmada muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının seçilir seçilmez 9 bin kişiyi ilk gece görevden alacağını söyledi. Ataklı, MİT müsteşarları, emniyet müdürleri, valiler, bürokratlar, kuvvet komutanları gibi kritik mevkilerin bir gecede boşaltılacağını belirterek, yerlerine hemen 9 bin kişinin atanacağını ifade etti. İşte Ataklı'nın çok tartışılacak o sözleri...

CAN ATAKLI: 9 BİN KİŞİLİK LİSTE HAZIR

CHP yandaşı açıklamaları ile bilinen gazeteci Can Ataklı, 6'lı masanın politikalarında çok etkili bir isimle görüştüğünü söyledi. Ataklı, bu isimle aralarında geçen çarpıcı konuşmayı şu sözlerle anlattı:

Geçenlerde çok etkili biri ile görüştüm. 6 'lı masanın çalışmalarını da tek tek yakından biliyor. 'Şu anda 9 bin kişilik liste hazır' dedi. Cumhurbaşkanının kararname çıkarma ve iptal etme yetkisi var.

"TEMMUZ 2018'DEN İTİBAREN TÜM ATANANLAR GÖREVDEN ALINACAK"

Ataklı, Cumhurbaşkanı seçilen ismin ilk işinin, başkanlık sistemi sonrası göreve gelen isimleri sorgusuz sualsiz görevden almak olacağını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

O gece 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı göreve gelirse 1 numaralı çıkaracağı kararname, Temmuz 2018'den itibaren yapılan bütün atama kararları iptal edilecek. 2'nci kararname ile boşalan makamlara şu isimler atanmıştır denilecek.

"MİT, EMNİYET, GENELKURMAY, REKTÖRLER..."

Ataklı, görevdena lınacak 9 bin kişinin çalıştığı kurumları da tek tek açıkladı, "9 bin kişilik liste... Rektörler, MİT, teşkilatlar, bürokrasi, bakanlıkların üst düzey yöneticileri, emniyet teşkilatına adamlar atanacak." dedi.