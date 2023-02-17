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Yeni görüntüler ortaya çıktı: Depremin şiddetinden yürüyemediler

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Adıyaman'da kaydedilen görüntülerde iki kişinin depremin şiddetinden yürümekte güçlük çektiği anlar kameralara yansıdı.

IHA17 Şubat 2023 Cuma 10:50 - Güncelleme:
Yeni görüntüler ortaya çıktı: Depremin şiddetinden yürüyemediler
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Adıyaman Karadağ'da bulunan su deposunun deprem anına ait görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem ile birlikte elektrikler kesildiği anlar ve jeneratörlerin devreye girmesiyle yaşanan sarsıntı saniye saniye kayıt altına alındı. Bahçede bulunan ağaçlar ve yapının sallanması kameralar tarafından kaydedildi.

Deprem esnasında içerde bulunan iki kişinin kendisini dışarı atması ancak depremin şiddetinden yürümekte güçlük çektiği anlar da görüntülere yansıdı.

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