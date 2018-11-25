Yeni hafızlar İstanbul’da törenle icazetlerini aldı

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törene Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mustafa Muslu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı.

GÜZEL ÖRNEKLER OLUN

Muslu, icazetlerini alan hafızların bundan sonra Kur’an-ı Kerim’in verdiği mesajları da alarak çevrelerine güzel örnek olmalarını beklediklerini söyledi. Hafızlık müessesinin çok önemli olduğunu ifade eden Muslu, “Bu müessesenin yaşatılması ancak fedakar hocalarımızın gayretleri ve hayırseverlerimizin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ise genç hafızların beratlarını almalarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek öğrencileri, hocalarını ve ailelerini tebrik etti. Reis’ül-kurra vekili Mustafa Demirkan’ın dua yaptığı tören sonunda 46 öğrenciye hafızlık icazet belgelerinin yanı sıra altın ve saat hediye edildi.