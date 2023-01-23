Yeni haftada kar var mı? Peş peşe uyarılar

Türkiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor, yağış ise önceki yıllara göre azaldı. Çok sayıda kentte henüz kar yağmadı. Peki yeni haftada yağış olacak mı, sıcaklık nasıl seyredecek?

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kar yağışı bu hafta da etkisini göstermeyecek.

Yeni haftada hava, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu...

MARMARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hafta başında; Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Salı gününden itibaren Marmara Bölgesi yağışlı havanın etkisi altına girecek. Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'de de yağış görülecek. Yer yer sis ve pus etkisini gösterecek.

Sıcaklık yine mevsim normalleri üstünde

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklık yurt genelinde yine mevsim normallerinin üzerinde...

3 BÜYÜKŞEHİRDE SICAKLIK NASIL OLACAK?

Ve 3 büyükşehir...

Ankara'da en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Sıcaklık İstanbul'da 14, İzmir'deyse 21 dereceye ulaşacak.