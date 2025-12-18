İSTANBUL 13°C / 5°C
  Yeni havalimanı müjdesi verildi! Bakanlık sayıyı 60'a çıkaracak
Güncel

Yeni havalimanı müjdesi verildi! Bakanlık sayıyı 60'a çıkaracak

Ulaşım Festivali (UFEST) etkinliği kapsamında buluştuğu Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencilerine ulaştırma ve altyapı yatırımlarını anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, dünyada sadece ABD ve Türkiye'de 3'lü pist olduğunu, aynı anda 3 uçağın İstanbul Havalimanı'ndan inip kalkabildiğini dile getirerek Türkiye'de 58 havalimanı olduğunu, yakın gelecekte bu sayının 60'a çıkacağı bilgisini verdi.

18 Aralık 2025 Perşembe 18:27
Yeni havalimanı müjdesi verildi! Bakanlık sayıyı 60'a çıkaracak
Boyraz, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı söyleşide, Türkiye'deki ulaştırma ve haberleşme faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, insana hizmet eden, doğaya saygılı projeler yaptıklarını belirten Boyraz, Türkiye'nin, ulaşım anlamında dünyanın çok önemli bir lokasyonunda olduğunu söyledi.

Yerli ve milli üretimi amaçladıklarını anlatan Boyraz, "Bizim jenerasyona, 'yapamayız', 'edemeyiz', öğretildi. Son yıllarda gençlerin motivasyonu ve coşkusuyla bir alan açıldı. 'Her şeyi yaparız.' modundayız. Sizlere güvenerek yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Boyraz, dünyada sadece ABD ve Türkiye'de 3'lü pist olduğunu, aynı anda 3 uçağın İstanbul Havalimanı'ndan inip kalkabildiğini dile getirerek Türkiye'de 58 havalimanı olduğu, yakın gelecekte bu sayının 60'a çıkacağı bilgisini verdi.

Denizcilikte de başarılı projeler yürütüldüğünü aktaran Boyraz, "Liman sayısı, 152'den 217'ye çıkartıldı. Tersane kapasitesi, artış gösteriyor." ifadesini kullandı.

"GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ"

"Dünyada adaleti ve merhameti yaygın hale getirmek, Gazze'de insanlık dramını sonlandırmak, çocukların katledilmediği bir dünya hayal etmek istiyorsak güçlü olmak zorundayız." diyen Boyraz, güçlü olmanın teknolojiden, uzay vatandan, kara vatandan ve mavi vatandan geçtiğini, bugünün gençlerinin yarınlarda Türkiye'yi sözü, dünyanın her yerinde etkili bir ülke haline getireceğine inandığını vurguladı.

Öğrencilere, "Umudunuzu susturmayın." tavsiyesi veren Boyraz, "Size kim "yapamazsınız" derse, olumsuz cümle kurarsa inanmayın. Neye inanıyorsanız, 'yaparız' azmi ve heyecanıyla eğer üstüne giderseniz yaparsınız." dedi.

Boyraz, daha kolay internet erişimi için 604 bin kilometre fiber hat döşediklerini dile getirerek "Bu kadar yapmamıza rağmen internette, erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi onu 5G ile çözüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki sosyal ağ kullanıcılarına değinen Boyraz, Türkiye'nin bu konuda 7 saatle en fazla cep telefonu kullanan ülkeler arasında olduğunu belirtti.

Boyraz, dünyada kendi uydusunu üreten 11 ülke olduğunu, bunlardan birinin de Türkiye olduğuna, Türkiye'nin baz istasyonu üreten 5 ülkeden biri olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin yarınlarının gençlerin omuzlarında yükseleceğini, gençlere inandığını ve güvendiğini ifade eden Boyraz, "Yapmanız gereken tek şey var, inanmanız ve inancınız doğrultusunda mücadele etmeniz. İnsanı geride bırakan şartları değil, inancıdır." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Boyraz, konuşmasının ardından yapılan çekilişle farklı fakültelerden öğrencilere turistik Doğu Ekspresi bileti hediye etti ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

