Yeni havalimanında ilk prova yapıldı

Görkemli bir törenle açılışı yapılacak olan İstanbul yeni havalimanında geri sayım başladı. Önceki gün 1000 üniversite öğrencisi, gümrük, polis ve havayolu çalışanları ile yer hizmeti şirketlerinden 750 personel temsili yolcu oldu. Dev terminale üç kapıdan giriş yapan temsili yolcular, bilet ve bagaj işlemlerini (check-in) yaptırdı, pasaport kontrol noktalarından geçti ve uçağa binilen son kontrol noktalarına (boarding) kadar gitti.

2. VE 3. PROVA DA YAPILACAK

Temsili yolcu üniversiteliler uçaktan indikten sonra pasaport kontrolünden geçerek ülkeye giriş yaptı, bagaj bantlarından bagajlarını aldı ve gümrük kontrolünden geçerek dışarıya çıktı. İkinci provaya 3 bin kişi katılacak, bin personelle üç uçak inecek.

TOPLU ULAŞIM OTOBÜS A.Ş.’DE

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan 3. Havalimanı Toplu Ulaşım İhalesi dün yapıldı. 9 şirketin katıldığı ihaleyi 750 milyon liranın üzerinde teklif verdiği öğrenilen İstanbul Otobüs A.Ş kazandı.

(Akşam)