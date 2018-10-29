Yeni Havalimanı'nın tabelaları asıldı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görkemli bir törenle resmi açılışını yapacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım projesi olan Yeni İstanbul Havalimanı'nın açılışı için tüm hazırlıklar tamamlandı.