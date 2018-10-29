Yeni Havalimanı'nın tabelaları asıldı

<p> Yeni İstanbul Havalimanı'nın giriş tabalesına ve yol boyunca güzergahlar üzerine İstanbul Havalimanı- İstanbul Airport olarak yazıldığı gözlemlendi.</p> <p> <img src='https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/10/29/291020181306462376831_3.jpg' style='float: right; height: 336px; width: 630px;' /></p> <p> </p> <p> <img src='https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/10/29/291020181307132370017_3.jpg' style='float: right; height: 267px; width: 630px;' /></p>
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