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Yeni Havalimanı'nın tabelaları asıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görkemli bir törenle resmi açılışını yapacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırım projesi olan Yeni İstanbul Havalimanı'nın açılışı için tüm hazırlıklar tamamlandı.

  • star.com.tr
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Yeni İstanbul Havalimanı'nın giriş tabalesına ve yol boyunca güzergahlar üzerine İstanbul Havalimanı- İstanbul Airport olarak yazıldığı gözlemlendi.

 

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