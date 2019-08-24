Yeni hedeflere yürüyeceğiz
Başkan Erdoğan, 18. yaşını kutlayan AK Parti’nin müktesebatı ve kadrolarıyla yeni safhaya geçtiğini vurguladı: Ülkemizi bu kritik dönemden çıkmasını sağlayacak ve hedeflerine ulaştıracak olan AK Parti’dir.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ATO Congresium’da düzenlenen törene katılarak partililere hitap etti, önemli açıklamalarda bulundu:
- DİMDİK AYAKTAYIZ: Geride kalan 18 yılın ardından AK Parti’nin artık gerek müktesebatıyla gerek yetiştirdiği kadrolarla yeni bir safhaya geçti. Elbette bu uzun ve kutlu yolculukta davanın yükünü kaldıramayanlar, çeşitli sebeplerle yolunu kaybedenler olmuştur. AK Parti, hep dimdik ayakta olacaktır. Partimizin en önemli özelliklerinden biri de değişimi, yenilenmeyi kendi içinde başarıyor olmasıdır. AK Parti, siyaset mühendisliğine, içerden veya dışardan kulağına üflenen suflelerle, milletin içinde olmadığı her türlü hesaba kapalı bir siyasi parti olarak yol yürümüştür. Bu dava AK Parti’nin 18 yılının çok ötesinde bir davadır. Medeniyetimizin ve ecdadımızın kadim Hakk’a ve halka hizmet davasının bugünkü temsilcileri olmaya talibiz.
- ESERLERİMİZ ORTADA: Biz eserlerimizle zaten ortadayız. 18 yıldır, biz bunu ispat ettik. Türkiye’nin içinden geçtiği kritik dönemden başarıyla çıkmasını sağlayacak olan da yine AK Parti’dir. Türkiye’nin dört bir yanını otoyollarla, havaalanlarıyla süsledik. Türkiye’nin her tarafını, 20 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yollarla bizler kaza riskini adeta sıfıra indirircesine yapmadık mı? Ama maalesef göz var görmüyor, kulak var duymuyor, Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak da AK Parti’den başkası değildir.
- YENİLENDİK: 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’yi her alanda büyüttük ve güçlendirdik. AK Parti’nin başarılarının gerisinde geçmişteki pek çok partinin aksine yıllar geçtikçe küçülen değil büyüyen, yıllar geçtikçe köhneyen değil her daim yenilenen, yıllar geçtikçe hizipleşen değil hep kucaklaşan bir parti olması yatmaktadır.
- CUMHUR İTTİFAKI: Karşımıza projeleriyle, programlarıyla, teklifleriyle, akıllı uslu tenkitleriyle çıkan bir muhalefet tarzı hiç olmadı. Hatta en hayati konularda dahi çoğunlukla diğer partilerle bir araya gelme imkanı bulamadık. Bunun tek istisnası MHP ile Cumhur İttifakımızdır. Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz. Cumhur İttifakı ile tarihinin en önemli reformu olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin ülkeye kazandırdık.
- TERÖRLE MÜCADELE: İnlerine gireceğiz dedik, girdik. Şu anda yurt içi, yurt dışı bu mücadele devam ediyor. Suriye’de olanlar ve Sayın Putin’le de görüşmemizi yaptık. İdlib’deki gelişmeleri ateşkes çerçevesi içerisinde yürütme noktasında gerekli görüş alışverişini yaptık. Önümüzdeki günlerde de Sayın Trump’la yine aynı şekilde bu görüşmeleri yapacağız.
- KORUYACAĞIZ: Doğu Akdeniz’de Fatih’imizle, Yavuz’umuzla, Barbaros Hayrettin’le oralardayız. İki sondaj, iki sismik araştırma gemimiz oralarda ana muhalefetin başındaki bunları görmüyor. Bunları görmedin de bayrağımızı da mı görmedin? Orada devasa al bayrağımız var, onu da mı görmedin? Amerika, Kanada,, Fransa, Katar. ‘Sadece Türkiye yok’ diyor. Buradan CHP’ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum; ‘Bak başınızda böyle birisi var. Bu zat bayrağımızı bile tanımıyor’. Orada haklarımızı sonuna kadar koruyacağız.
KANAAT ÖNDERLERiYLE PARTiMiZ GÜÇLENECEK
Önümüzdeki aylarda başlatacağımız büyük kongre süreçleri fırsattır. Partimizin gençlik ve kadın kolları kongrelerini, bütün bunlarla beraber belde, ilçe ve il kongrelerini de Başlatacağız. Hedef şu; bütün bu saydığım yerlerde bizim için kanaat önderleri kimlerse bunları seçip, çıkartmak ve kadromuzu bu kanaat önderleriyle güçlendirmektir. Bunu hep beraber yapacağız. Bize Ömerler lazım. İşte biz bu Ömerleri bulduğumuz zaman şunu bilesiniz ki şu anda geldiğimiz konumdan çok daha farklı bir konuma Allah’ın izniyle çıkacağız. Hiç endişeniz olmasın. Mevcut kadrolarımızla birlikte mahalle, ilçe, il ve genel merkez düzeyinde bu çatı altında hizmet etmek isteyen herkesi kongre sürecimize aktif olarak katılmaya, demokrasi mücadelesinde yer almaya şimdiden davet ediyorum.
PROGRAMA 2 BiN KiŞi KATILDI
Yıldönümü etkinlikleri kapsamında dün ATO’da özel bir program yapıldı. Programa yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Etkinliğe partinin kurucu üyeleri, eski milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. AK Parti’nin kurulduğu 14 Ağustos 2001’de doğan 18 genç de etkinlikte yer aldı. Başkan Erdoğan, “Zaman Tüneli” Fotoğraf Sergisi’ni gezdi. Genel Merkez Birim Başkanlıkları stantlarını gezen Erdoğan, 18 genç ile bir araya gelerek fotoğraf çekildi. Yıldönümü çerçevesinde hazırlanan 18. yaş marşının tanıtımı yapıldı. Başkan Erdoğan’ın da görüntülerinin yer aldığı marşın videosunda, ‘Haydi daha ileri. Hizmet bekliyor millet, tarihe sözümüz var, gelecek bizim elbet’ ifadeleri kullanıldı.
PARTiMiZiN MANiFESTOSU UYGULAMADIR
TÜRKİYE dünyada birinci lige çıkmıştır. Bur kuru kuruya manifestolarla bunlar olmaz. Uygulamayla bu manifesto olur. İşte bunu yaptık. Manifestomuz uygulamadır. Ülkemizin ve milletimizin bekası için canını ortaya koymuş bir kadro olarak daha büyük bedelleri ödemekten de asla çekinmeyiz. Yeter ki Türkiye ayakta kalsın, yeter ki bu millet namerde muhtaç olmasın, yeter ki gözünü ve gönlünü bu ülkeye dikmiş yüzlerce milyon kardeşimizin umudu sönmesin. 18 yıllık parti tarihimiz ile 17 yıllık iktidarımızın her dönemi sadece iş yapmakla, icraat yapmakla değil aynı zamanda farklı güçlere karşı mücadele vermekle geçti. Şunu da söyleyeyim, hafıza kayıtlarımızın içerisinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı da buradan söylüyorum. Zira bu hafıza kaydının içerisinde çok şeyler var. Yani ‘kim kimdir’, bunları milletimizin bilmezi lazım. Bilmesi lazım ki yanlış istikamette gitmesin. Vesayet odaklarından terör örgütlerine, uluslararası tetikçilerden içimizdeki mankurtlara pek çok kesimle uğraşmak zorunda kaldık. Bunlara pabuç bıraktık.
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