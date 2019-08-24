Yeni hedeflere yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ATO Congresium’da düzenlenen törene katılarak partililere hitap etti, önemli açıklamalarda bulundu:

- DİMDİK AYAKTAYIZ: Geride kalan 18 yılın ardından AK Parti’nin artık gerek müktesebatıyla gerek yetiştirdiği kadrolarla yeni bir safhaya geçti. Elbette bu uzun ve kutlu yolculukta davanın yükünü kaldıramayanlar, çeşitli sebeplerle yolunu kaybedenler olmuştur. AK Parti, hep dimdik ayakta olacaktır. Partimizin en önemli özelliklerinden biri de değişimi, yenilenmeyi kendi içinde başarıyor olmasıdır. AK Parti, siyaset mühendisliğine, içerden veya dışardan kulağına üflenen suflelerle, milletin içinde olmadığı her türlü hesaba kapalı bir siyasi parti olarak yol yürümüştür. Bu dava AK Parti’nin 18 yılının çok ötesinde bir davadır. Medeniyetimizin ve ecdadımızın kadim Hakk’a ve halka hizmet davasının bugünkü temsilcileri olmaya talibiz.

- ESERLERİMİZ ORTADA: Biz eserlerimizle zaten ortadayız. 18 yıldır, biz bunu ispat ettik. Türkiye’nin içinden geçtiği kritik dönemden başarıyla çıkmasını sağlayacak olan da yine AK Parti’dir. Türkiye’nin dört bir yanını otoyollarla, havaalanlarıyla süsledik. Türkiye’nin her tarafını, 20 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yollarla bizler kaza riskini adeta sıfıra indirircesine yapmadık mı? Ama maalesef göz var görmüyor, kulak var duymuyor, Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak da AK Parti’den başkası değildir.

- YENİLENDİK: 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’yi her alanda büyüttük ve güçlendirdik. AK Parti’nin başarılarının gerisinde geçmişteki pek çok partinin aksine yıllar geçtikçe küçülen değil büyüyen, yıllar geçtikçe köhneyen değil her daim yenilenen, yıllar geçtikçe hizipleşen değil hep kucaklaşan bir parti olması yatmaktadır.

- CUMHUR İTTİFAKI: Karşımıza projeleriyle, programlarıyla, teklifleriyle, akıllı uslu tenkitleriyle çıkan bir muhalefet tarzı hiç olmadı. Hatta en hayati konularda dahi çoğunlukla diğer partilerle bir araya gelme imkanı bulamadık. Bunun tek istisnası MHP ile Cumhur İttifakımızdır. Cumhur İttifakını diri tutmaya, dik tutmaya da gayret edeceğiz. Cumhur İttifakı ile tarihinin en önemli reformu olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin ülkeye kazandırdık.

- TERÖRLE MÜCADELE: İnlerine gireceğiz dedik, girdik. Şu anda yurt içi, yurt dışı bu mücadele devam ediyor. Suriye’de olanlar ve Sayın Putin’le de görüşmemizi yaptık. İdlib’deki gelişmeleri ateşkes çerçevesi içerisinde yürütme noktasında gerekli görüş alışverişini yaptık. Önümüzdeki günlerde de Sayın Trump’la yine aynı şekilde bu görüşmeleri yapacağız.

- KORUYACAĞIZ: Doğu Akdeniz’de Fatih’imizle, Yavuz’umuzla, Barbaros Hayrettin’le oralardayız. İki sondaj, iki sismik araştırma gemimiz oralarda ana muhalefetin başındaki bunları görmüyor. Bunları görmedin de bayrağımızı da mı görmedin? Orada devasa al bayrağımız var, onu da mı görmedin? Amerika, Kanada,, Fransa, Katar. ‘Sadece Türkiye yok’ diyor. Buradan CHP’ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum; ‘Bak başınızda böyle birisi var. Bu zat bayrağımızı bile tanımıyor’. Orada haklarımızı sonuna kadar koruyacağız.