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Yeni Kabine üyelerinin atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinedeki 17 bakan ve 1 Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 Haziran 2023 Pazar 00:15 - Güncelleme:
Yeni Kabine üyelerinin atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104 ve 106. maddeleri gereğince cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların ataması yapıldı.

Karara göre yeni Kabine'de şu isimler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu."

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