Yeni krizin eli kulağında: 6'lı masada ortalık yine karışacak

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. YSK'nın açıkladığı 18 Mart'ta başlayacak seçim takvimine göre, siyasi partiler milletvekili aday listelerini 9 Nisan saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışının damga vuracağı seçim yaklaşırken partilerin milletvekili listeleri de hazırlanmaya başladı.

Seçime ittifakla girecek partilerin bazılarının küçük ortaklarına listelerinde yer vermesi gündemde.

KÜÇÜK ORTAKLARIN YÜKÜNÜ KİM TAŞIYACAK?

Siyaset kulislerinde, cumhurbaşkanlığı kriziyle yıpranan 6'lı masada ikinci büyük krizin milletvekili aday listeleri hazırlanırken yaşanacağı konuşuluyor.

Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti sadece kendi listeleri ve logoları ile seçime girmeleri durumunda nispi temsili baz alan D'Hondt seçim sistemine takılıyor.

Millet İttifakı'nın 4 küçük ortağının TBMM'ye girebilmesi için CHP ve İYİ Parti'nin listelerinde yer alması gerekiyor.

4 küçük partiye 54 sandalye vadedildiği iddiası kulis haberlerine yansımıştı.

AKŞENER'İN İNTİKAMI

İddialara göre, İYİ Parti küçük partilere listelerinde yer vermek istemiyor.

Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olan 4 partinin yükünün CHP tarafından taşınmasını isteyecek.

CHP'nin zorlaması durumunda, İYİ Parti küçük ortaklara verilecek kontenjanı minimum seviyede tutmaya çalışacak.

Öte yandan Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin TBMM'de grup kurabilmek için 20 sandalye kontenjan talep ettiği de iddialar arasında.

CHP KADROLARI RAHATSIZ

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 partiye verilmesi beklenen kontenjanların CHP teşkilatlarında da rahatsızlığa neden olduğu öne sürülüyor.

Bu rahatsızlığın, muhafazakar isimlerin aday gösterildiği bölgelerde oy oranlarına yansıyabileceği dile getiriliyor.