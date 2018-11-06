Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yeni kurulan üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzasıyla yeni kurulan üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzasıyla yeni kurulan Üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi.
 
Yeni kurulan üniversitelere verilen kadro kullanım izni dağılımı şöyle;
 
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7
 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 8
 
Eskişehir Teknik Üniversitesi 8
 
Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7
 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7
 
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 8
 
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 7
 
Kayseri Üniversitesi 8
 
Konya Teknik Üniversitesi 8
 
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7
 
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8
 
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7
 
Samsun Üniversitesi 8
 
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7
 
Tarsus Üniversitesi 7
 
Trabzon Üniversitesi 8
 
TOPLAM 120
 
(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Herkül´ün sopası´ tarihi gözetleme kulesinde

´Herkül´ün sopası´ tarihi gözetleme kulesinde

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

Efsane filmlerin perde arkası

Efsane filmlerin perde arkası

Şans eseri zengin oldu

Şans eseri zengin oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA