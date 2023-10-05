Yeni MYK'da sürpriz isimler olacak mı? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir cevap verdi

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni 7 Ekim Cumartesi günü Ankara Arena'da gerçekleştirecek.

Kongre öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir A Haber yayınında açıklamalarda bulundu.

Kandemir'in açıklamalardan satır başları şöyle:

Çok büyük bir organizasyon bu. AK Parti büyük kongreleri Anadolu'nun dört bir tarafından koşarak büyük bir heyecanla Ankara'ya geldikleri coşkumuzu paylaştıkları çok büyük bir düğün AK Parti için. Dolayısıyla hem organizasyonel anlamda hem de Türkiye'nin beklentilerine siyasetin beklentilerine cevap vermek anlamında çok önemli bir organizasyon. Bizim için de bir dönüm noktası. Çok büyük bir heyecanla çalışmalarımızı yönetiyoruz ve yürütüyoruz. Olağanüstü de büyük bir ilgi var.

ANA TASLAK HAZIR

Büyük oranda Genel Başkanımız çalışmasını tamamladı ama mutlaka rötuşlar olacak. Dolayısıyla son ana kadar liste hazırlıkları devam edecek. Fakat ana taslağı yani hem il temsili anlamında kadın erkek genç temsili anlamında toplumun her sosyolojisine her meslek grubuna hitap etmesi anlamında çok dinamik güzel bir liste hazırlığını Cumhurbaşkanımız büyük oranda tamamladı.

"3 DÖNEM KURALINA TAKILANLAR..."

AK Parti'nin genel bir eğilimi var yüzde 30 olarak hep bu rakamları görürüz. Cumhurbaşkanımız bir pozitif ayrımcılıkla kadın sayısını her zaman çok daha yüksek tutar. Yine aynı gayret içerisinde Cumhurbaşkanımız hazırlanıyor. Çok tecrübeli isimler var. AK Parti bir prensipler partisi. 3 dönemi hiç istisnaya uğratmadan bu dönem bir kere daha uyguladık. Dolayısıyla 3 dönem görev yapmış çok tecrübeli isimler var. Mutlaka onlardan değerlendirecekleri olacaktır Cumhurbaşkanımızın.

BÜYÜKŞEHİR ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Bir yandan daha evvel partimizde görev yapmış arkadaşlarımız var, farklı kademelerde görev yapmış arkadaşlarımız var, sivil toplumun içerisinden mutlaka temsil yer alıyor her daim AK Parti listelerinde. Toplumun farklı kesimlerinden yani azınlıklardan farklı kesimlerden insanların yer adlığı bir liste olacak. Yani aslında biz AK Parti listesinde Türkiye'de neyi görüyorsak Türkiye'nin fotoğrafı nasıl bir fotoğrafsa inşallah öyle bir fotoğrafı listelerimizde de göreceğiz.

AKTİF MİLLETVEKİLİ OLMAYANLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanımız mümkün olduğu kadar parti temsiliyetini partideki arkadaşlarımızın alanlarını genişletmek istiyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar yeni arkadaşımızı işin içerisine katmak istiyor. Bu gerekçeyle milletvekili halihazırda mevcut milletvekili arkadaşlarımızdan MKYK listemizde çok çok istisnalar dışında milletvekili arkadaşımız büyük oranda olmayacak. Böyle bir yaklaşımı var Genel Başkanımızın. Mümkün olduğu kadar yeni arkadaşlarımız daha önce görev yapmış arkadaşlarımız yani aktif milletvekili olmayan arkadaşlarımızdan değerlendirelim eğilimi ve yaklaşımı var. Bir taslak liste zaten hazırlanmıştı.

Çok geniş bir taslak. Onun üzerinde Cumhurbaşkanımız rötuşlar yapmaya devam ediyor. Temel prensibimiz şu, yine bu da AK Parti'nin Türkiye siyasetine armağan ettiği şeylerden bir tanesi mümkünse bir kişi birden fazla görev almak yerine tek bir görevi alır ona konsantre olur onu en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde yer alır.

Daha çok arkadaşımız kendi alanlarıyla ilgili çalışma yaparlar bu vesileyle. Hem de işlerini daha nitelikli ve kendilerini o işe adayarak yapma imkanları olur. Dolayısıyla bu dönemde aktif milletvekillerimizi MKYK listelerimizde çok çok istisna olmak kaydıyla göreceğiz.

-Siz de bu istisnalardan biri misiniz?

Onu bilmiyoruz. Kongre günü hep beraber öğreneceğiz divana liste verildiği vakit orada görmüş olacağız.

SÜRPRİZ İSİMLER OLACAK MI?

AK Parti bir merkez parti bütün sosyolojisini yansıtıyor Türkiye'nin. Dolayısıyla sanatçılar, sporcular, edebiyatçılar, bilim insanları, hukukçular, avukatlar, doktorlar, mühendisler toplumun her meslek grubundan insanlar AK Parti'de siyaset yapıyorlar. Biz listelerimizde bu dengeye dikkat ederiz. MKYK'mız da tüm Türkiye'yi kucaklayacak şekilde hazırlanır.

Biz büyük Türkiye hikayesine destek vermek istiyoruz Türkiye Yüzyılı hayaline omuz vermek istiyoruz diyen isimler oldu bize ulaşanlar bunları Genel Başkanımıza ilettik kendisi bir değerlendirme yapacak.

YENİ MYK NE ZAMAN BELİRLENECEK?

MYK da Cumhurbaşkanımızın ana takımı taktir onun. Nasıl bir değişiklik yapacağını hep birlikte göreceğiz. AK Parti gelenekle geleceği buluşturan bir siyasi hareket. Dolayısıyla bir yanda tecrübe bir yanda yeni isimler yenilenerek kamuoyunun önüne çıkma bunun dengesini çok iyi taşıyan bir hareket. Biz 22 senedir iktidardayız. Dünyanın belki de yetişmiş insan gücü anlamında en zengin hareketiyiz. Sivil toplum hareketiyiz. Bu zenginlik aslında Türkiye'nin zenginliği.

MYK'sı MKYK'sı nihayetinde Sayın Genel Başkanımızın şekillendireceği bir şey hep beraber göreceğiz 7 Ekim'de.

MKYK toplantımızı yapmak istiyoruz kongremiz bittikten sonra. Fakat MYK'yı açıklayacak mı o tabii Sayın Genel Başkanımızın taktirlerinde hep birlikte göreceğiz. Bir tanışma toplantısı yapmayı arzu ediyoruz.

YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI

Diğer partiler kavga ederken adım adım hedefimize yürüyoruz. Cumhur İttifakı pazarlık ittifakı değil.

CHP'DE BAŞKANLIK YARIŞI

Türkiye'de siyaset başka bir zeminde akıyor. Fakat Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP bir türlü bunu kavrayamıyor. Dikkat edilirse CHP'de tartışma "Kılıçdaroğlu gitsin" diyenler ile "Kılıçdaroğlu kalsın" diyenler arasında yaşanıyor. Yani yine bir makam üzerinden ve şahıslar üzerinden tartışma yürütüyorlar. Bu toplumu ıskaladığınız anlamına gelir. Oysa mesele ülkenin geleceğine dair ne söylediğiniz ve ne vaat ettiğiniz ve Türkiye'yi ne kadar kucakladığınız meselesidir. Bir anlayış üzerinden değil kişiler ve makamlar üzerinden tartışma yapıyorsanız zaten o parti siyasi parti olmaktan esasından çıkmıştır. Onun için CHP'de kimin kaldığının ya da kimin geldiğinin bir önemi yok. Tartışma bir koltuk üzerinden yürüyorsa eğer zaten CHP, Türkiye siyasetini ıskalamıştır.

CHP çok uzun zamandır bunu yapıyor. Muhalefet anlayışını tam olarak buradan kurguluyor. Dolayısıyla CHP bir siyasi parti olma kimliğini en azından mevcut A Takımı üzerinden söylersek gitgide kaybediyor. Bu sebeple ittifakları da böyle kurguluyorlar. Normalde hiçbir araya gelmeyecekleri siyasi partilerle çok kolay bir araya geliyorlar. Onlara da ilk teklif ettikleri şey seçim öncesi gördüğümüz gibi makamlar oluyor. Bu durum Türk siyaseti açısından çok üzüntü verici bir durumdur. Bu siyasetin itibarını çok zedeleyen bir durumdur. CHP'nin süratle bu durumdan kurtulması ve işin özüne dönmesi gerekiyor. Siyaset millet için yapılır. CHP bunun aksini yapıyor ve böyle bir çukurun içine düştü gördüğümüz kadarıyla yakın zamanda çıkacak gibi durmuyor.

İSTANBUL-ANKARA ADAYLARI VE ANKETLER...

AK Parti her gün sahada çalışan bir parti. Biz yarın seçim olacak gibi çalışan bir partiyiz. Dolayısıyla biz seçimden çıkar çıkmaz çalışmalarımıza başladık. AK Parti teşkilatlanması en geniş ve en diri siyasi hareket. Milletimiz bir eksiğimiz, yanlışımız varsa bizi düzeltmeye devam ediyor. Her saha ile iç içe olmak zorunda olan bir siyasi hareketiz. Bu ya bakanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız, teşkilatlarımız inanılmaz bir yoğun çalışma yaptı. Şehir buluşmaları gerçekleşti. Bakanlarımız 81 vilayete dağıldı. Türkiye'nin büyün ilçelerine, köylerine vekillerimiz ve teşkilatlarımız dağıldı. Biz milletten öğrenmeye devam ederek büyük bir tutku ile çalışıyoruz.

Yerel seçimlerde özellikle istiyoruz ki; İstanbul-Ankara-İzmir başta olmak üzere Antalya-Adana-Mersin gibi tekrar kazanalım. Çok büyükşehirler şu 5 senede CHP elinde çok talihsiz bire dönem yaşadılar. Bütün motivasyonu hizmet olan bir siyasi hareketiz. Cumhur İttifakı anlayışını bu şehirlerde yaşatmayı arzu ediyoruz. Buna göre bir yol haritamız var. Sadece seçim dönemlerinde değil anketlerimizi belli aralıklarla sürekli yapıyoruz. Belediye başkanları ile değerlendirme yaparken sadece son yapılan anketler üzerinden değil görev yaptığı dönemde her sene en az 2 anket olmak üzere anketlerdeki trendler üzerinden değerlendiririz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yaparken sadece son anketi değil aynı zamanda bir sene önceki ondan evvelki senede yapılan anketleri de sunarız. Burada hizmetlerin durumunun sunumu yapılır.

Şu anda Yerel Yönetimler Başkanlığı çok detaylı bir çalışma yapıyor. Hazırlıklar oluşturuldu ancak bizim başlangıcımız 7 Ekim Büyük Kongre sonrası olacak. Anketler, vekiller, önceki dönem değerlendirmeler ve sokakta bizzat çalışmalar yaparak yol haritamızı oluşturacağız. Bunu Cumhur İttifakı ile müştereken yapmayı arzu ediyoruz.

ESKİ BAKANLAR ADAY OLACAK MI?

Yerel seçimlerde kuşkusuz isimler önemli hale geliyor. Fakat biz isimlerden bağımsız olarak bir anlayışı ve bakışı vaat ediyoruz. Yani Cumhur İttifakı belediyeciliği, AK Parti belediyeciliği diye bir marka var artık Türkiye'de. Bunu hangi isimlerle yapacağımız da paylaşacağız. Ama burada asıl olan AK Parti belediyeciliğidir. Bugün İstanbul'da yaşanalar ortada eğer AK Parti belediyeciliği olsaydı yaşanmazdı. İstanbul-Ankara geriye gitti. Olanı bile muhafaza edemediler. Bizi isimlerden bağımsız AK Parti belediyeciliğini vaat ediyoruz.