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Yeni nesil Altay tankı TSK'ya teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştireceği yeni nesil Altay tankına ilişkin Cumhurbaşkanlığından paylaşım yapıldı.

AA23 Nisan 2023 Pazar 12:54 - Güncelleme:
Yeni nesil Altay tankı TSK'ya teslim edilecek
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"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni nesil Altay tankı hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni nesil Altay'ın test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda Türk bayrağı emojisine ve Altay tankıyla ilgili görsele de yer verildi.

"TAMAMEN TÜRK MÜHENDİSLER TARAFINDAN TASARLANDI"

Tamamen Türk Mühendisler tarafından tasarlanan Yeni ALTAY'ın önemli bir diğer özelliği ise gelişen teknolojiye uyum sağlayabilecek esnek bir mimariye sahip olması dikkat çekti. Bu özelliği sayesinde gelecek dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyabileceği farklı konseptlere uygun şekilde modernize edilebilmesi hedeflendi.

Yeni ALTAY'da 12.7 mm ve 7.62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt-ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi sistemler de yerlileştirildi.

  • Altay tankı
  • cumhurbaşkanı erdoğan

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